video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 21 مايو 2019 07:11 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس متهم بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة

الثلاثاء، 21 مايو 2019 05:53 م
تجديد حبس متهم بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة نيابة أمن الدولة
كتبت أمنية الموجي
إضافة تعليق

جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس أحمد عبد القادر، 15 يومًا احتياطيًا، على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة فى اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

ووجهت النيابة للمتهم بالقضية رقم 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، اتهامات بتأسيس جماعة أُنشئت على خلاف القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها وتعطيل العمل بالدستور والقانون.

ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.

 

 

 

 

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

نيابة أمن الدولة تستأنف على إخلاء سبيل 34 متهماً بـ 6 قضايا إرهاب

أمن الدولة العليا تجدد حبس متهمين 15 يوما لتورطهما فى أنشطة جماعة إرهابية

تجديد حبس

اللهم ثورة

تنظيم اللهم ثورة

نيابة امن الدولة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
محمد شاكر: زيادة أسعار الكهرباء الجديدة 14.9% تبدأ يوليو المقبل

محمد شاكر: زيادة أسعار الكهرباء الجديدة 14.9% تبدأ يوليو المقبل

سوبر كورة يكشف أبرز 10 لاعبين مستبعدين من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

سوبر كورة يكشف أبرز 10 لاعبين مستبعدين من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

العالم الخفى.. ملائكة الله وأهل لوط.. قرية سدوم تدفع ثمن ارتكابها الفاحشة.. والقرآن الكريم يورد القصة فى عدد من السور مكملة بعضها.. أرسل الله سبحانه عدداً من الملائكة لطمأنة لوط عليه السلام وتثبيته على موقفه

العالم الخفى.. ملائكة الله وأهل لوط.. قرية سدوم تدفع ثمن ارتكابها الفاحشة.. والقرآن الكريم يورد القصة فى عدد من السور مكملة بعضها.. أرسل الله سبحانه عدداً من الملائكة لطمأنة لوط عليه السلام وتثبيته على موقفه

سفراؤنا بالخارج .. حكاية مينا مسعود بطل "علاء الدين" .. الفنان المصرى من شبرا وهاجر مع أسرته لكندا من 25 سنة .. مُعلمة الدراما شجعت موهبته.. ووالده يروى قصة اختيار "ديزنى" له من بين 2000 متقدم لبطولة الفيلم

سفراؤنا بالخارج .. حكاية مينا مسعود بطل "علاء الدين" .. الفنان المصرى من شبرا وهاجر مع أسرته لكندا من 25 سنة .. مُعلمة الدراما شجعت موهبته.. ووالده يروى قصة اختيار "ديزنى" له من بين 2000 متقدم لبطولة الفيلم

389 ألف طالب بالمدارس الحكومية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية إلكترونيا

389 ألف طالب بالمدارس الحكومية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية إلكترونيا

زيدان يبلغ إدارة ريال مدريد بفتح الباب لرحيل مودريتش وفاسكيز وبيل

زيدان يبلغ إدارة ريال مدريد بفتح الباب لرحيل مودريتش وفاسكيز وبيل

الرجوع الى أعلى الصفحة