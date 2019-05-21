تجديد حبس متهم بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة

كتبت أمنية الموجي

جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس أحمد عبد القادر، 15 يومًا احتياطيًا، على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة فى اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

ووجهت النيابة للمتهم بالقضية رقم 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، اتهامات بتأسيس جماعة أُنشئت على خلاف القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها وتعطيل العمل بالدستور والقانون.

ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.