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تجديد حبس المتهمة بتعذيب حفيدها حتى الموت بسبب تبوله فى دار السلام

الثلاثاء، 21 مايو 2019 02:19 م
تجديد حبس المتهمة بتعذيب حفيدها حتى الموت بسبب تبوله فى دار السلام كلابش-ارشيفية
كتب كريم صبحى
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قرر قاضى المعارضات بمحكمة دار السلام، تجديد حبس المتهمة بقتل حفيدها 15 يوما على ذمة التحقيق، وأدلت المتهمة باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث قالت إن ابنتها تخرج كل يوم للعمل، وتترك ابنها معها داخل الشقة.

 

وأضافت أن المجنى عليه كان دائم اللهو و"الشقاوة" داخل الشقة، وكانت تحاول تعديل سلوكه لكنها فشلت، مشيرة فى اعترافاتها إلى أن حفيدها البالغ من العمر 5 سنوات، كان يتبول على نفسه باستمرار وحاولت أن تعلمه دخول الحمام ولكنه كان دائم البكاء.

 

وتابعت المتهمة: "فى يوم الحادث تبول الطفل على نفسه لا إراديا، فأمسكت به وخنقته واعتديت عليه بالضرب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، حيث قالت المتهمة "مكنتش قاصدة أموته ده حفيدى انا كنت بحاول أدبه"، مشيرة إلى أنها عندما اكتشفت وفاته لفته فى بطانية ووضعته داخل الشقة خوفا من افتضاح أمرها.

 

تفاصيل تلك الواقعة بدأت بتلقى قسم شرطة دار السلام، بلاغا من ربة منزل أفادت فيه بوفاة ابنها  طفل 5 سنوات على يد والدتها، داخل شقتها، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات، أن الجثة متعفنة وملفوفة فى بطانية ،حيث اعترفت المتهمة جدة الطفل بضربه وتعذيبه حتى الموت، بسبب تبوله ليتم القبض عليها وإحالتها للنيابة.

 


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سيدة تعذب حفيدها حتى الموت بدار السلام

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