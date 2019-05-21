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بيحسن الذاكرة ويقوى القلب.. 6 فوايد للرقص غير التخسيس

الثلاثاء، 21 مايو 2019 02:06 م
بيحسن الذاكرة ويقوى القلب.. 6 فوايد للرقص غير التخسيس الرقص
كتبت هند عادل
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"علي صوتك بالغنا" أغنية شهيرة  للفنان محمد منير تملأها البهجة وتبرز أهمية الرقص فى تغيير الحالة النفسية للإنسان،  فكثيرا ما يدفعنا سماع  أنغام الموسيقى أو أغنية جديدة إلى الرقص معها، فيجب أن تعلم أن تلك الحركات حتى لو كانت بسيطة لها فوائد صحية جسدية وعقلية وعاطفية لا حصر لها قد تغيير حياتك"طبقا لما أكده موقع " healthline" الصحى .

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فوائد الرقص الصحية

يحسن صحة القلب والأوعية الدموية

ممارسة ما  لا يقل عن 150 دقيقة إلى 300 دقيقة في الأسبوع من تمارين متوسطة الشدة ، أو

75 دقيقة إلى 150 دقيقة أسبوعيًا من النشاط البدني الهوائي القوي تساعد على صحة القلب والشرايين

يحسن توازن الجسم

أحد الأسباب وراء الرقص لأنه شكل  من أشكال اللياقة البدنية لأنه يضم حركات في جميع طائرات الحركة ومن جميع الاتجاهات، فالحركات اليومية  مثل المشي وأخذ السلالم والتدريبات الشائعة مثل ركوب الدراجات ، تعمل على بعض أجزاء من الجسم فقط ، لكن الرقص يحرك جميع العضلات  وهذا النوع من الحركة لا يزيد القوة فقط  ، بل يحسن التوازن أيضًا.  

مفيد لمرضى الأمراض المزمنة 

العديد من أشكال الرقص مناسبة للأشخاص الذين يعانون من محدودية الحركة أو مشاكل صحية مزمنة.

يعزز الأداء المعرفي والعقلى

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وفقًا لبعض الدراسات ، وجد العلماء أن مناطق المخ التي تتحكم في الذاكرة والمهارات ، مثل التخطيط والتنظيم ، تتحسن مع ممارسة التمارين مثل الرقص.

زيادة قوة التركيز

بعض الرقصات تتطلب التركيز الشديد  لتذكر  التحركات والأنماط ،مما يجعله شكل من أشكال التمرينات الذهنية للعقل

يساعد على تحسين حالتك المزاجية

يساعد الرقص على تحسين الصحة   العقلية والعاطفية عن طريق الحد من التوتر ، وتقليل أعراض القلق والاكتئاب ، وتعزيز الثقة بالنفس .


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