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انتحار شاب بالشرقية شنقا لمروره بحالة نفسية سيئة

الثلاثاء، 21 مايو 2019 11:12 ص
انتحار شاب بالشرقية شنقا لمروره بحالة نفسية سيئة انتحار شاب - أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب
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تخلص شاب فى العقد الرابع من العمر من حياته شنقا، داخل منزله بقرية كفر موسى جاويش بمحافظة الشرقية، وتم إخطار نيابة منيا القمح برئاسة محمد المراكبي، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة منيا القمح بالعثور على جثة "أيمن ع ع" 40 سنة ، مقيم كفر موسى جاويش، مشنوقا داخل مسكنه.

وبسؤال والده أقر بأن نجله يعانى من مرض نفسى وحالته ساءت مؤخرا، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى الوفاة.

 


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انتحار شاب بالشرقية

مدير امن الشرقية

قرية كفر موسى جاويش

مركز شرطة منيا القمح

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