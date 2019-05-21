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اليوم السابع: "لا سوق سوداء أو زحام أو شغب فى أمم أفريقيا"

الثلاثاء، 21 مايو 2019 07:47 م
اليوم السابع: "لا سوق سوداء أو زحام أو شغب فى أمم أفريقيا" اليوم السابع
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ينشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الأربعاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى تحت عنوان، "لا سوق سوداء أو زحام أو شغب فى أمم أفريقيا"، وفيه: خالد عزيز المدير الإقليمى للشركة المنفذة لنظام تذكرتى لـ «اليوم السابع" : الرئيس أشاد بطريقة العرض.. لن يُسمح لأى شخص بحضور المباريات بدون ال FAN ID .. ولن نستثنى أحداً، والتفاصيل الكاملة فى الصفحة العاشرة من النسخة المطبوعة.

وداخل العدد

 

ـ شبكات الخراب الإخوانية تحت الحصار
 

ـ إعلان أسعار شرائح الكهرباء الجديدة.. الزيادات تبدأ يوليو المقبل بنسبة 14.9 %

ـ اليوم.. بدء التصحيح الإلكترونى لامتحانات أولى ثانوى.. 389 ألف طالب بالمدارس الحكومية يؤدون امتحان اللغة الثانية بالتابلت
 

ـ الموجة الحارة تطارد المصريين.. طقس شديد الحرارة حتى الجمعة.. ومناشدات

لكبار السن والأطفال والمرضى البقاء بالمنازل
 

ـ ليلة سقوط الخلايا الإرهابية فى العريش.. القضاء على خليتين إرهابيتين

ـ كيف نبنى صناعة قوية لقطاع الدواجن فى مصر؟
 

ـ قطار الأهلى يسعى لمواصلة الانتصارات أمام الإسماعيلى الليلة

ـ "معاوية" حاكم الشدة واللين خرج من رحم الفتنة بدولة هى الأكبر والأكثر اتساعاً فى التاريخ الإسلامى
 

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اسعار الكهرباء

الاهلى

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امم افريقيا

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