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اليوم.. الحكومة تعلن أسعار الكهرباء الجديدة فى موتمر صحفى

الثلاثاء، 21 مايو 2019 12:22 ص
اليوم.. الحكومة تعلن أسعار الكهرباء الجديدة فى موتمر صحفى عداد كهرباء - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان
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يعقد اليوم الثلاثاء مؤتمرا صحفيا سيتم الإعلان فيه عن الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء التى سيتم تطبيقها بدءا من يوليو المقبل.
 
 
الجدير بالذكر أن خطة رفع الدعم عن الكهرباء بدأت فى عام 2015 وكان مخطط لها أن تنتهى فى يوليو 2019 لمدة 5 سنوات، ويتم محاسبة المواطن بسعر تكلفة الكيلو وات ساعة بدون دعم من الدولة، و مع ارتفاع سعر الدولار فى عام 2017 وجه الرئيس عبد السيسي بمد خطة رفع الدعم لـ 8 سنوات بدلا من 5 سنوات لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين ، و تم تعديل خطة الدولة في ذلك الوقت و تقرر أن يتم رفع الدعم نهائيا عن كاهل الدولة فى يوليو 2021.

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الكهرباء

اسعار الكهرباء

اسعار الكهرباء الجديدة

تطبيق اسعار الكهرباء الجديدة

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