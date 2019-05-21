الضرائب العقارية تسجل 6.7 مليار جنيه سنويا.. وانتهاء ميكنة الإقرارات

استعرض محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، جهود الوزارة فى إصلاح المنظومة الضريبية، لافتا إلى إعداد نظام ضريبى موحد والانتهاء من ميكنة كل الإقرارات الضريبية.

وأعلن "عبد الفتاح" الانتهاء من إعداد شبكة للتحصيل الإلكترونى، وإعداد مشروع قانون لتنظيم الفاتورة الضريبية الإلكترونية، إضافة إلى مشروع ميكنة نموذج 4 بين مصلحة الجمارك والبنك المركزى. متابعا: "الوزارة تعمل على تطوير منظومة الضريبة العقارية على المبانى ورفع كفاءة المنظومة، فالوزارة تُحصّل ما يقارب 6.7 مليار جنيه ضريبة عقارية".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المُنعقد اليوم الثلاثاء برئاسة النائب حسين عيسى، لمناقشة موازنة وزارة المالية والجهات التابعة لها عن العام المالى 2019/ 2020، وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن السنة نفسها.