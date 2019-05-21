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الخارجية السودانية ترحب بدعوة العاهل السعودى لعقد قمتين عربية وخليجية

الثلاثاء، 21 مايو 2019 01:50 ص
الخارجية السودانية ترحب بدعوة العاهل السعودى لعقد قمتين عربية وخليجية الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين
الخرطوم / أ ش أ /
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رحبت وزارة الخارجية السودانية، بالدعوة التى أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لعقد قمتين عربية وخليجية تسبقان القمة الإسلامية التى تُعقد بمكة المكرمة نهاية الشهر الحالي.

وأشادت الوزارة، فى بيان الاثنين، بالجهود المخلصة والمتواصلة التى تقوم بها السعودية بقيادة الملك سلمان، والرامية لتعزيز السلام فى المنطقة، والتضامن العربى والإسلامى .

وأعربت الوزارة عن تطلعها لأن تخرج القمتان بالنتائج المرجوة بما يعود على شعوب المنطقة بالاستقرار .

 


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