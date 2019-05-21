الخارجية الروسية تبحث مع السفير الإيرانى خطة عمل شاملة لبرنامج طهران النووى

أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجى ريابكوف، بحث مع السفير الإيرانى لدى روسيا خطة العمل الشاملة للبرنامج النووى الإيرانى.

وقالت الخارجية الروسية فى بيان لها نشرته وكالة "سبوتنيك": "جرى تبادل للآراء حيال القضايا الحيوية للاجندة الدولية، بما فى ذلك الوضع حول خطة العمل الشاملة للبرنامج النووى الإيراني".

يذكر أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، كان أعلن يوم 8 مايو الماضي، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووى الإيراني، الذى تم التوصل إليه بين "السداسية الدولية" كرعاة دوليين (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) وإيران فى عام 2015.

كما أعلن ترامب استئناف العمل بجميع العقوبات التى تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة، حيث سيتم توجيه العقوبات إلى قطاعات حيوية فى الاقتصاد الإيراني، بما فى ذلك قطاعات الطاقة والبتروكيماويات والمالية.