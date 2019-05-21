الجارديان: رئيس حزب "بريكست" يصر على عدم تلقيه تبرعات بعملات أجنبية

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن رئيس حزب "بريكست" نايجل فاراج أصرّ على أن حزبه لا يقبل التبرعات بالعملات الأجنبية حيث تستعد اللجنة الانتخابية لزيارة مكاتب الحزب الذى ينادى بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى، كجزء من مراجعة مصادر تمويله.

وأعلنت اللجنة أنها تدرس مصدر التبرعات المقدمة لحزب "بريكست" بعد أن طالب رئيس الوزراء السابق، جوردون براون بالتحقيق في المخاوف بشأن شرعية تمويله.

وقال براون، إن هناك مخاطر واضحة لتعرض الديمقراطية للتدمير إذا سُمح لحزب "بريكست" بقبول التبرعات الأجنبية التي لا يمكن تعقبها عبر، PayPal، حيث لا يجب الإعلان عن الهدايا السياسية التي تقل قيمتها عن 500 جنيه إسترليني ، سواء تم تقديمها عبر خدمة الدفع عبر الإنترنت أو عبر مسار آخر.

في حديثه إلى LBC يوم الثلاثاء، قال فرج إن المراجعة أظهرت أن المؤسسة "فاسدة حتى النخاع". مضيفًا: "نحن لا نتلقى تبرعات بالعملات الأجنبية، لننهى تلك المحادثة".

وكانت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن نايجل فاراج، زعيم حزب "بريكست"، يواجه تحقيقا من سلطات البرلمان الأوروبى، بشأن مزاعم حول فشله فى الإعلان عن تلقّيه هدايا تقترب من نصف المليون جنيه استرلينى، حصل عليها من قطب تأمين يخضع للتحقيق من قبل الوكالة الوطنية للجريمة.

كانت أخبار متواترة خلال الأسبوع الجارى قد كشفت حصول رئيس حزب بريكست المنحاز للانفصال الكامل عن أوروبا، حصل على هدايا تُقدر بـ450 ألف جنيه استرلينى من رجل الأعمال البارز آرون بانكس، تشمل سيارة بسائقها، ورحلات فخمة إلى الولايات المتحدة للاجتماع مع سياسيين يمينيّين. لكن لم يُعلن عن أى من الهدايا المُفصّلة فى الفواتير التى اطّلعت عليها القناة الرابعة الإخبارية فى سجل "فاراج" للتقديم فى البرلمان الأوروبى، الذى جرى تصميمه لمنع أعضاء البرلمان من الحفاظ على تضارب المصالح سرًّا.