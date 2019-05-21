التحقيق مع متهم بامتلاك كيان جامعى وهمى للنصب على المواطنين

كتبت أمنية الموجى

حققت النيابة العامة مع متهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الكيانات التعليمية الوهمية، حيث قام بإنشاء وإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص للدراسات المتخصصة والتمريض، وترويجه شهادات دراسية منسوبة للكيانات التعليمية الحكومية (مزورة).



وذكرت التحريات الأمنية، أن الأكاديمية المشار إليها لم يصدر لها أية تراخيص ولا تخضع لرقابة الجهات المختصة، وأن هذه الأكاديمية أسست للنصب على الطلاب، والعمل بنشاط غير المشروع بقصد تحقيق الربح المادى.



وتضمنت الأحراز 71 شهادة باللغة الأجنبية منسوب صدورها لإحدى الجامعات الأجنبية بعضها على بياض وبأسماء أشخاص مختلفة (مزورة)، و(80) شهادة بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لإحدى الجمعيات تفيد اجتياز دورات فى الإسعاف الأولية ممهورة بأختام (مزورة)، (64) شهادة بأسماء أشخاص مختلفة منسوب لإحدى الجمعيات تفيد اجتياز دورات تدريبية ممهورة بأختام (مزورة)، مجموعة من الشهادات بأسماء أشخاص مختلفة وبعضها على بياض منسوبة لإحدى الكليات (مزورة) وغيرها من المحررات المزورة ومبلغ مالى قدره (1700 جنيه).