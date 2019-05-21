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ارتفاع مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات المصريين والعرب

الثلاثاء، 21 مايو 2019 12:26 م
ارتفاع مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات المصريين والعرب البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

 

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.45% ليصل إلى مستوى 13573 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.65% ليصل إلى مستوى 2023 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.58% ليصل إلى مستوى 16792 نقطة.

 

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 600 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 1525 نقطة.

 

 

 


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