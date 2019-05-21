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إنشاد دينى وأمسية رمضانية بقنطرة المجذوب فى أسيوط

الثلاثاء، 21 مايو 2019 12:32 م
إنشاد دينى وأمسية رمضانية بقنطرة المجذوب فى أسيوط عثمان الحسينى مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحى بأسيوط
أسيوط ـ محمود عجمي
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قال عثمان الحسينى مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحى بأسيوط، أنه سيتم تنظيم أمسية رمضانية واحتفالات دينية عقب صلاة التراويح مساء اليوم الثلاثاء، بقنطرة المجذوب الأثرية بحى غرب مدينة أسيوط، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة من المحافظة والهيئة العامة للتنشيط السياحي وهيئة الآثار المصرية وقصور الثقافة.
 
وأضاف مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بأسيوط، أنه في إطار خطة محافظة أسيوط بعقد الليالي الرمضانية والأمسيات الدينية خلال شهر رمضان المبارك، سيتم تنظيم الاحتفالية في بعض المناطق الاثرية التي تحمل الطابع الديني من بينها قنطرة المجذوب، تحت رعاية اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، وبحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأهالي بالمحافظة، ويعرض خلال الحفل أفلام تسجيلية عن تاريخ محافظة أسيوط علي مر العصور المختلفة، والأماكن الأثرية بها .
 
وأوضح "الحسيني"، أنه سيتم تقديم عروض متنوعة لفرق الإنشاد الدينى، وغيرها من الأمسيات، وفقا للخطة التى وضعها محافظ أسيوط، لبرنامج فعاليات شهر رمضان وبهدف نشر الوعى السياحى بين أبناء المحافظة.
 
 

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الليالي الرمضانية

تنشيط السياحة

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