إزالة 110 حالات تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف حملات مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية.

وشدد محافظ البحيرة علي ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمعتدين تأكيدا لهيبة الدولة.

وأسفرت حملات مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة عن إزالة 110 حالات تعد على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة بمراكز إدكو وشبراخيت والمحمودية، وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالته للنيابة العامة