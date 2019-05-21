video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 21 مايو 2019 02:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أمر ملكى سعودى بترقية وتعيين 100 قاضى بوزارة العدل

الثلاثاء، 21 مايو 2019 01:38 م
أمر ملكى سعودى بترقية وتعيين 100 قاضى بوزارة العدل خادم الحرمين الشريفيين الملك سلمان
كتب محمد جمال ووكالات
إضافة تعليق

أصدر العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمرا ملكيا جديدا، اليوم الثلاثاء، ووفقا لوكالة "واس"، جاء الأمر بترقية وتعيين (100) قاضٍ بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائى.

وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر وما تضمنه من ترقيات وتعيين، يأتي امتدادا للدعم المتواصل من العاهل السعودى وحرصه واهتمامه بمرفق القضاء.

وحرص الصمعاني على الدعاء للقضاة بتحقيق تطلعات ولاة الأمر في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع المستمد من الدين الإسلامي.

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

أمر ملكى بترقية 303 أعضاء فى النيابة العامة السعودية

أمر ملكى بتعيين عبد الهادى بن أحمد بن عبد الوهاب رئيسا لهيئة الطيران المدنى السعودى

أمر ملكى بإنشاء الهيئة السعودية للفضاء والأمير سلطان بن سلمان رئيسا لها

أمر ملكى سعودى بتعيين محمد بن نواف مستشارا لخادم الحرمين الشريفين

أمر ملكى بإعفاء تركي آل الشيخ من رئاسة هيئة الرياضة السعودية

السعودية: صدور أمر ملكى بإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان

الملك سلمان

السعودية

أخبار عربية

أمر ملكى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
سوبر كورة يكشف أبرز 10 لاعبين مستبعدين من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

سوبر كورة يكشف أبرز 10 لاعبين مستبعدين من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

العالم الخفى.. ملائكة الله وأهل لوط.. قرية سدوم تدفع ثمن ارتكابها الفاحشة.. والقرآن الكريم يورد القصة فى عدد من السور مكملة بعضها.. أرسل الله سبحانه عدداً من الملائكة لطمأنة لوط عليه السلام وتثبيته على موقفه

العالم الخفى.. ملائكة الله وأهل لوط.. قرية سدوم تدفع ثمن ارتكابها الفاحشة.. والقرآن الكريم يورد القصة فى عدد من السور مكملة بعضها.. أرسل الله سبحانه عدداً من الملائكة لطمأنة لوط عليه السلام وتثبيته على موقفه

389 ألف طالب بالمدارس الحكومية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية إلكترونيا

389 ألف طالب بالمدارس الحكومية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية إلكترونيا

زيدان يبلغ إدارة ريال مدريد بفتح الباب لرحيل مودريتش وفاسكيز وبيل

زيدان يبلغ إدارة ريال مدريد بفتح الباب لرحيل مودريتش وفاسكيز وبيل

الرجوع الى أعلى الصفحة