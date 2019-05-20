video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 20 مايو 2019 12:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20/5/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الإثنين، 20 مايو 2019 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20/5/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية الصلاة - أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

فى إطار حرص "اليوم السابع" الدائم على تطوير الخدمة الاخبارية المقدمة لقرائه، والتى تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة، والتى يأتى على رأسها مواقيت الصلاة الخمسة بمحافظات مصر والوطن العربى، يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الإثنين ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر: 

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى : 

 

مواقيت الصلاة فى القاهرة 

الفجر 3:18   ص 

الظهر 11:51 ص 

العصر 3:28 

المغرب 6:44 

العشاء 8:12 

 

 مواعيد الصلاة فى الإسكندرية 

الفجر 3:19 ص 

الظهر 11:56 

العصر 3:35 

المغرب 6:51 م 

العشاء 8:21 م 

 

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية 

الفجر 3:12 

الظهر 11:47 م 

العصر 3:25 م 

المغرب 41: 6 م 

العشاء 8:10 م 

 

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ 

الفجر 3:14 ص 

الظهر 11:39 

العصر 3:11 

المغرب 6:28 م 

العشاء 7:53 م 

 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

الفجر 3:29 ص 

الظهر 11:45 ص 

العصر 3:11 م 

المغرب 6:30 م 

العشاء 7:51 

 

 

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية: 

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى : 

 

 مكة 

الفجر 4:11 ص

الظهر 12:17 م 

العصر 3:34 م 

المغرب 6:56 م 

العشاء 8:13 م 

 

المدينة المنورة 

الفجر 4:03 ص 

الظهر 12:17 م 

العصر 3:42 م 

المغرب 7:03 م

العشاء 8:22 م 

 

الرياض 

الفجر 3:34 ص 

الظهر 11:49 ص 

العصر 3:14 م 

المغرب 6:36 م 

العشاء 7:54 م 

 

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان 

الفجر 3:05 

الظهر 11:36 م 

العصر 3:12 م 

المغرب 6:30 

العشاء 7:56 م 

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى 

الفجر 4:04 ص 

الظهر 12:19 م 

العصر 3:43 م 

المغرب 7:01 م 

العشاء 8:23 م 

 

مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط 

الفجر 3:35 ص 

الظهر 12:24 م 

العصر 4:08 م 

المغرب 7:26 م 

العشاء 8:59 

 

مواقيت الصلاة بالكويت 

الفجر 3:14 ص 

الظهر 11:44 ص 

العصر 3:20 م 

المغرب  6:36 م 

العشاء 8:03 م 

 

 
 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19/5/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

مواقيت الصلاة اليوم السبت 18/5/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17/5/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 16/5/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15/5/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

مواعيد الصلاة

اوقات الصلاة

مواعيد الصلاة فى مصر

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
شوف آراء السائقين فى كوبري "تحيا مصر": اختصر الساعتين فى 5 دقايق

شوف آراء السائقين فى كوبري "تحيا مصر": اختصر الساعتين فى 5 دقايق

عادل إمام ملك الكوميديا.. أسرار رحلة النجومية من «بياع حلاوة سمسمية بمليم الوقية» إلى القمة.. حكاية أول مشهد فى حياته وكيف تعرضت حياته للخطر بسبب أفلامه؟.. الزعيم جسد أدوارا متنوعة وركز على القضايا الاجتماعية

عادل إمام ملك الكوميديا.. أسرار رحلة النجومية من «بياع حلاوة سمسمية بمليم الوقية» إلى القمة.. حكاية أول مشهد فى حياته وكيف تعرضت حياته للخطر بسبب أفلامه؟.. الزعيم جسد أدوارا متنوعة وركز على القضايا الاجتماعية

صور.. استاد الإسكندرية كما لم تره من قبل.. الاستاد الدولى فى أبهى صوره بعد انتهاء التطوير استعدادا لأمم أفريقيا 2019.. السور الخلفى يتزين بـ30 صورة رسم جرافيتى تعبر عن القارة.. واللجنة تتسلمه الأسبوع المقبل

صور.. استاد الإسكندرية كما لم تره من قبل.. الاستاد الدولى فى أبهى صوره بعد انتهاء التطوير استعدادا لأمم أفريقيا 2019.. السور الخلفى يتزين بـ30 صورة رسم جرافيتى تعبر عن القارة.. واللجنة تتسلمه الأسبوع المقبل

فيديو.. عمر السعيد يسدد أرضية زاحفة بجوار مرمى نهضة بركان

فيديو.. عمر السعيد يسدد أرضية زاحفة بجوار مرمى نهضة بركان

30 دقيقة.. التعادل "قائم" بين الزمالك ونهضة بركان وسط تألق عمر صلاح

30 دقيقة.. التعادل "قائم" بين الزمالك ونهضة بركان وسط تألق عمر صلاح

شاهد.. دايو لاعب نهضة بركان يهدد مرمى الزمالك برأسية خطيرة

شاهد.. دايو لاعب نهضة بركان يهدد مرمى الزمالك برأسية خطيرة

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة