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الإثنين، 20 مايو 2019 11:14 م
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مقتل أربعة مسلحين تابعين لـ"داعش" فى مداهمة للقوات الخاصة الأفغانية

الإثنين، 20 مايو 2019 10:00 م
مقتل أربعة مسلحين تابعين لـ"داعش" فى مداهمة للقوات الخاصة الأفغانية القوات الافغانية
أ ش أ
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نفذت القوات الخاصة التابعة لمديرية الأمن الوطني الأفغانية (المخابرات) مداهمة ضد مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي في إقليم ننجرهار شرق أفغانستان، مما أسفر عن مقتل أربعة مسلحين على الأقل بينهم أجنبيان.

 

وقال المكتب الصحفي لحكومة إقليم ننجرهار الأفغاني - في بيان نقلته وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية اليوم الاثنين - إنه تم تنفيذ المداهمة في وقت متأخر الليلة الماضية في محيط منطقة تشابهار.

 

وأضاف البيان أن القوات الخاصة الأفغانية دمرت أيضا مخبأ للجماعة الإرهابية خلال العملية المذكورة كما قامت بمصادرة سلاح رشاش من طراز (بي كيه إم) وبندقيتين من طراز (أيه كيه-47) وقنبلة يدوية وكمية من الذخائر والمتفجرات وغير ذلك من الأدوات العسكرية.

 

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناوئة للحكومة الأفغانية، ومن ضمنها داعش، على العملية حتى الآن.

 

ويعد إقليم ننجرهار من الأقاليم الهادئة نسبيا في شرق أفغانستان، غير أن الوضع الأمني شهد تدهورا في المناطق النائية في الأقليم خلال السنوات الأخيرة.

 

وتنشط العمليات العسكرية التي يشنها مسلحو داعش وحركة طالبان المسلحة في بعض المناطق النائية في إقليم ننجرهار، حيث يحاولون في الكثير من الأحيان القيام بأنشطة إرهابية ضد المؤسسات الأمنية والحكومية.

 


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افغانستان

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مسلحون

قنابل

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