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استعدادًا لأمم أفريقيا

محمد شيحة: الانتهاء من 90 % من تطوير ورفع كفاءة استاد الإسماعيلية

الإثنين، 20 مايو 2019 08:05 م
محمد شيحة: الانتهاء من 90 % من تطوير ورفع كفاءة استاد الإسماعيلية استاد الإسماعيلية
الإسماعيلية – السيد فلاح
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قال محمد شيحة، رئيس مجموعة الإسماعيلية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2019، إن نسبة التطوير  ورفع كفاءة استاد الإسماعيلية وصلت إلى 90 % ، مؤكدا  فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن  المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، تفقد استاد الإسماعيلية اليوم، وأشاد معدلات التطوير ورفع الكفاءة، مشيرًا إلى أن العمل داخل استاد الإسماعيلى يجرى على قدم وساق، وأصبح الاستاد جاهز لاستضافة المجموعة السادسة من البطولة الأكبر فى أفريقيا.

وتابع، رئيس مجموعة الإسماعيلية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2019، أن مجموعة الإسماعيلية تسعى إلى أن تصبح الأفضل فى المجموعات الستة للبطولة، مشيرًا إلى أن المحافظة أصبحت جاهزة تمامًا بعد رفع كفاءة وتطوير الطرق والمحاور المرورية، بالإضافة إلى فنادق الإقامة وملاعب التدريب الخاصة بالمنتخبات المشاركة.

وتستضيف مصر النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة في التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

وتستضيف محافظة الإسماعيلية المجموعة السادسة التي تضم منتخبات "الكاميرون وغانا وبنين وغينيا بيساو"، على ملعب استاد الإسماعيلية الرياضى.

 

ونظمت مصر بطولة أمم أفريقيا 5 مرات، حيث نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.

وشهد استاد الإسماعيلية، أعمال تطوير ورفع كفاءة كاملة، حيث تم رفع كفاءة أرضية الملعب، وتغيير مدرجات المقصورة الرئيسية، وتغيير كشافات الإضاءة وبجانب تطوير غرف الملابس والحكام والأجهزة الفنية، وقاعة المؤتمرات الصحفية، ومقصورة الإعلاميين.

 

 

 


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