محافظ الإسماعيلية: انتهاء تجهيز 29 لجنة تضم 8259 طالب ثانوية عامة

الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، أنه تم الانتهاء من اتخاذ كافة التدابير اللازمة والتجهيزات والاستعدادات، لانطلاق ماراثون امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019، المقرر لها اعتبارا من 8 يونيو المقبل وحتى 3 من يوليو القادم.

وأشار محافظ الإسماعيلية، إلى أن عدد لجان الامتحانات لهذا العام 29 لجنة، بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها، وتشمل عدد 8259 طالبا وطالبة بقسميها العلمى والأدبي.

وأضاف المحافظ، أنه تم الانتهاء من تجهيزات مقار اللجان، وإعدادها لاستقبال الطلاب والمراقبين والملاحظين، مؤكدا بذل أقصى الجهود من كافة الأجهزة المعنية لتيسير أداء الطلاب للامتحانات بتوفيركل احتياجاتهم، وتأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، وتأمينهم في الذهاب والعودة وتوفير كل احتياجاتهم، وكذلك الاطمئنان على آلية توزيع أوراق الأسئلة على اللجان وتجميع أوراق الإجابات لتأمين وصولها وتوفير كافة أوجه الاستعدادات اللازمة لخروج عملية الامتحانات بالشكل المطلوب، وتكثيف إجراءات التأمين لكافة مراحل أعمال الامتحانات.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده محافظ الإسماعيلية لتوقيع بروتوكولات التعاون والتنسيق فيما بين المحافظة ومديرية التربية والتعليم ومختلف الجهات المعنية، والذى عقده محافظ الإسماعيلية، بحضور اللواء سامى علام السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء عادل أنور مساعد مدير أمن الإسماعيلية، والدكتور خالد خلف قبيص وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة، والدكتور حسن درويش مدير عام اسعاف الاسماعيلية، ونبيل الغريب وكيل وزارة التموين والتجارة، وممثلي الجهات المعنية، وذلك لاستعراض ومتابعة ما تم اتخاذه من اجراءات التأمين والإعداد والتجهيز لامتحانات الثانوية العامة.

وأكد "عثمان"، رفع درجة الاستعداد لتأمين جميع اللجان الخاصة بإمتحانات الثانوية العامة، و كذا الدبلومات الفنية لهذا العام، و بذل أقصى الجهود من كافة الاجهزة المعنية من أجل توفير كافة سبل الراحة و الأمان للطلاب لتأدية الامتحانات، واتخاذ كافة التدابير والتجهيزات اللازمة لتأمين جميع اللجان والمدارس وتوفير سيارات الإسعاف، إضافة إلى تأمين مقر الكنترول بالمجمع التعليمي ومقرات إقامة المراقبين والمصححين.