ضبط 85 تاجر سلاح ومخدرات غسلوا مليار جنيه من تجارتهم الغير مشروعة

كتب محمود عبد الراضي

فى واحدة من أقوى الضربات الأمنية، تمكن قطاع المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية ضد 19 تشكيلاً عصابياً بإجمالى 85 متهم، لجأوا لغسل الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها من خلال عدة أساليب .

وقدرت أموال الغسل التى قام بها المتهمين من متحصلات جرائمهم فى مجال الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة قرابة 1,166 واحد مليار ومائة وستة وستون مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود الوزارة الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.