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الإثنين، 20 مايو 2019 07:44 م
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ضبط متهم انتحل صفة أستاذ جامعى لإدارة كيان تعليمى وهمى بالغربية

الإثنين، 20 مايو 2019 07:30 م
ضبط متهم انتحل صفة أستاذ جامعى لإدارة كيان تعليمى وهمى بالغربية المتهم والمضبوطات
الغربية - عادل ضرة
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تمكن المقدم وليد فايد رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الغربية، باشراف اللواء السعيد شكرى ، مدير المباحث الجنائية، من ضبط شخص  حاصل على ليسانس اداب ومقيم الدلجمون مركز كفر الزيات ، بانشاء وادارة كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص تحت مسمي الأكاديمية المصرية للمساحة  وانتحال صفه دكتور جامعى بكلية الاداب، ومنحه المتدربين شهادات خبرة وهمية ودوارات مساحة وهمية.

كانت تحريات رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة ، توصلت لقيام "حسام. عادل .ف.ع" 39سنه  حاصل على ليسانس اداب ومقيم الدلجمون مركز كفر الزيات بانشاء وادارة كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص تحت مسمي الاكاديمية المصريه للمساحة  وانتحاله  صفة دكتور جامعى بكلية الاداب ،  متخذا من شقة بقرية سبرباى دائرة مركز طنطا، مسرحا لذلك كمقر لتلك الاكاديمية لمنح المتدربين شهادات خبرة وهمية ودبلومات ودوارات مساحة وهمية مقابل مبالغ ماليه ومزاولة نشاط واسع النطاق فى مجال تزوير المحررات والمستندات المنسوب صدورها للجهات الحكومية.

ووجه اللواء طارق حسونه ، مدير امن الغربية، بسرعة ضبط المتهم وبتكثيف التحريات والاستعلام من مديرية التربية والتعليم التعليم الخاص أفادت بان الاكاديميه المشار اليها لم يصدر لها أى تراخيص،  وعقب تقنين الاجراءات تم ضبط  المتهم المذكور بالشقة المشار اليها وبتفتيشها عثر على 19 شهادة خبرة بأسماء مختلفة على نموذج خاص بمصلحة الشهر العقارى عليها اختام مكتب ضواحى طنطا واكلاشيهات الاكاديمية ومزيله بتوقيع المتهم المذكور بصفتة مدير الاكاديمية وبعضها عليه اختام واكلاشيه مكتب توثيق الخارجيه بطنطا، و 15 شهادة خبرة على ورق عادى عليها نفس الاختام والاكلاشيهات والتوقيعات سالفة الذكر،  و2 نموذج حكومى منسوب لوزارة العدل خالى البيانات، ومجموعه من الاوراق الخاصه بطلاب الاكاديمية،  وهاتف محمول محمل عليه عدد كبير من محادثات للمتهم  منتحلا فيها صفة دكتور جامعى وعملائه راغبى الحصول على دبلومات ودورات مساحه وشهادات الخبرة الوهمية ومبلغ مالى 190 جنيه، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات ومزاولة نشاطه الاثم  بهدف تحقيف ربح مادى، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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