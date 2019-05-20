صور.. مظاهرات فى ولاية ألاباما الأمريكية ضد مشروع قانون "حظر الإجهاض"

كتب وكالات – تصوير "رويترز"

خرجت مظاهرات ولاية ألاباما الأمريكية، تحت شعار "الحرية الإنجابية"، ولرفض مشروع تعتزم الإدارة الأمريكية تمريره لحظر الإجهاض تماما، وندد المشاركون بمشروع القانون الذى بموجبه سيحظر الاجهاض، حتى فى حالات الاغتصاب أو سفاح القربى.

وتسعى ولاية ألاباما الأمريكية، تقييد عمليات الإجهاض عن طريق تمرير مشروع قانون لحظر الإجراء فى جميع الحالات تقريبا، ويتضمن القانون المقترح فرض حظر على الإجهاض حتى فى حالات الاغتصاب أو سفاح القربى.

ويقول المؤيدون إنهم يتوقعون أن لا يُمرر هذا القانون فى المحكمة، لكنهم يأملون فى أن يُعرض للاستئناف أمام المحكمة العليا، فيما يريد المؤيدون من المحكمة، التى تتألف حاليا من أغلبية محافظة، أن تبطل تشريع عام 1973 الذى يجيز الإجهاض، كما تسعى 16 ولاية أخرى إلى فرض قيود جديدة على الإجهاض.

وفى وقت سابق من هذا العام، منعت المحكمة العليا تنفيذ قيود الإجهاض الجديدة فى لويزيانا. غير أن الحكم صدر بهامش ضئيل ومن المقرر إعادة النظر فى القضية فى وقت لاحق من هذا العام.



مظاهرات ترفض تمرير قانون حظر الإجهاض



مظاهرات ترفض تمرير قانون حظر الإجهاض



مظاهرات ترفض تمرير قانون حظر الإجهاض



مظاهرات ترفض تمرير قانون حظر الإجهاض



مظاهرات ترفض تمرير قانون حظر الإجهاض



مظاهرات ترفض تمرير قانون حظر الإجهاض



مظاهرات ترفض تمرير قانون حظر الإجهاض



مظاهرات ترفض تمرير قانون حظر الإجهاض



مظاهرات ترفض تمرير قانون حظر الإجهاض