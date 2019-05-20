صور.. بريطانى يلقى "ميلك شيك" على زعيم حزب بريكست البريطانى

وكالات

ألقى أحد البريطانيين مشروب "ميلك شيك" على زعيم حزب "بريكست" البريطانى نايجل فاراج، بينما كان فى طريقه إلى حملة حزبه الانتخابية فى مدينة "نيوكاسيل".

ويعد حزب بريكست هو أحد أكثر الأحزاب التى تلقى تأييدا كبيرا من قبل البريطانيين، المؤيدين للخروج من الاتحاد الأوروبى، كما أنه مرشح بقوة للحصول على عدد كبير من المقاعد فى الانتخابات الأوروبية القادمة.



الكاميرات تلاحق نايجل فاراج



زعيم حزب بريكست بعد الهجوم عليه



شخص يحاول الاعتداء على السياسى البريطانى



فاراج بعد إلقاء المشروب عليه



فاراج داخل سيارته



فاراج فى حديث باسم



فاراج متأثرا بعد إلقاءه بالمشروب



قوات الأمن البريطانية



نايجل فاراج فى حراسة أحد أفراد الأمن



نايجل فاراج مبتسما