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الإثنين، 20 مايو 2019 06:17 م
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رفع كفاءة مدينة جمصة استعداداً لاستقبال زوار المصيف (صور)

الإثنين، 20 مايو 2019 06:09 م
رفع كفاءة مدينة جمصة استعداداً لاستقبال زوار المصيف (صور) رفع كفاءة مدينة جمصة
الدقهلية - شريف الديب - سارة الباز
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أعلنت المهندسة سحر لطفي رئيس مدينة جمصة، عن استعدادات استقبال زوار مصيف جمصة هذا العام، وذلك بقص وتهذيب النجيلة والأشجار والحشائش بالجزر النباتية الوسطى بمعظم شوارع المدينة وزراعة وتنظيف المخلفات الزراعية بالطريق الدولي الساحلي وتنظيف المثلث الأخضر بطريق عمار أمام المدخل الرئيسي للمدينة وزراعة النباتات المزهرة إستعدادا لإستقبال موسم الصيف.

 

وأكدت رئيس مدينة جمصة، فى بيان له اليوم الاثنين، أن العمل متواصل على مدار الساعة لتطوير ورفع كفاءة كافة الخدمات بمدينة جمصة لاستقبال الزوار خلال موسم الصيف.

وكان الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية قد شدد على بذل أقصي جهد في أعمال الحدائق العامه بالمدينة وتسوية الرمال علي الشاطيء ورفع مستوى النظافة بالكورنيش والانتهاء من خطة استقبال موسم الصيف بشكل حضاري لائق للشاطيء .

وشدد محافظ الدقهلية، على ضرورة التأكد من جاهزية الحمامات العمومية بطول الشاطئ ومتابعة مستوى النظافة فيها أولا بأول وتنظيف وفتح الشوارع المؤدية إلى الشاطئ ،كذلك التأكد من وجود أطقم الإنقاذ البحري على الشاطئ وجاهزية إسعاف المدينة لمواجهة أية ظروف طارئة، وبذل كل الجهود الممكنة لتلبية مطالب المواطنين من أبناء المحافظة وغيرهم من المصطافين وتوفير كل سبل الراحة وتحقيق طموحاتهم في قضاء صيف ممتع ومريح.

 

 

رفع كفاءة مدينة جمصة (4)
رفع كفاءة مدينة جمصة (4)

 

رفع كفاءة مدينة جمصة (1)
رفع كفاءة مدينة جمصة (1)

 

رفع كفاءة مدينة جمصة (2)
رفع كفاءة مدينة جمصة (2)

 

رفع كفاءة مدينة جمصة (3)
رفع كفاءة مدينة جمصة (3)

 


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