video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 20 مايو 2019 02:35 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

دراسة تؤكد: السمنة ومرض سكر النوع الثانى يزيدان خطر الإصابة بأمراض الكبد

الإثنين، 20 مايو 2019 01:40 م
دراسة تؤكد: السمنة ومرض سكر النوع الثانى يزيدان خطر الإصابة بأمراض الكبد السمنة تزيد من خطر الإصابة بأمراض الكبد
كتبت ـ أمل علام
إضافة تعليق

كشفت دراسة حديثة نشرتها صحيفة "ديلى ميل " البريطانية، أن السمنة، ومرض السكر من النوع 2 يضاعفان من خطر الإصابة بأمراض الكبد.

أجرى البحث جامعة كوين ماري في لندن، وجامعة جلاسكو، حيث يرتبط مرض السكري من النوع الثاني ارتباطًا مباشرًا بسوء التغذية، وأنماط الحياة غير المعتمدة على الحركة .

كشفت دراسة كبيرة أن العدد المتزايد باستمرار من البريطانيين المصابين بداء السكري من النوع الثاني، يزيد احتمال إصابتهم بأمراض الكبد العنيفة بأكثر من الضعف.

وقال الخبراء، إنه يجب متابعة 19 مليون شخص مصابين بالسكري عن كثب بسبب زيادة خطر الإصابة بأمراض الكبد المهددة للحياة.

تشير الدراسة التي أجراها خبراء في جامعة كوين ماري بلندن، وجامعة جلاسكو، إلى أن أزمة السمنة المتصاعدة في بريطانيا، يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع حاد في حالات سرطان الكبد.

يرتبط مرض السكري من النوع الثاني ارتباطًا مباشرًا بسوء النظام الغذائي وأنماط الحياة المستقرة، وهو الأسرع في النمو في بريطانيا، حيث تضاعف عدد المصابين خلال العقدين الأخيرين، كشفت أرقام هيئة الخدمات الصحية فى بريطانيا "NHS "التي نشرت الشهر الماضي أن هناك 202.665 حالة جديدة من داء السكري من النوع 2 تم تشخيصها في جميع أنحاء إنجلترا ،وويلز في عام 2017 ، أى ما يعادل اصابة حالة واحدة كل 3 دقائق.

السمنة وسكر النوع الثانى يسببان امراض الكبد
السمنة وسكر النوع الثانى يسببان امراض الكبد

وقالت الصحيفة، يرتبط مرض السكري بمجموعة كبيرة من المشكلات الصحية، وستثير الدراسة المزيد من المخاوف بشأن علاقته بأمراض الكبد الخطيرة.

وأشارت إلى أنه قد وجد أن هناك علاقة مباشرة بين مرضى السكري من النوع الثانى، في جميع أنحاء أوروبا مع أولئك الذين يعانون أيضا من مرض الكبد الدهني غير الكحولي، وجد التحليل أن المصابين بداء السكري أكثر عرضة بنسبة 2.3 مرة للإصابة بشكل عنيف لهذا المرض، المعروف باسم التهاب الكبد الدهني غير الكحولي، مقارنةً بالبالغين الأصحاء.

وجود مرض السكري من النوع الثانى يزيد من خطر الإصابة بأمراض الكبد، وتطورها إلى تليف وسرطان الكبد.

السمنة مرض يهدد حياة البريطانيين
السمنة مرض يهدد حياة البريطانيين

وقال كبير الباحثين الدكتور ويليام العزاوي، من جامعة كوين ماري في لندن، "الأشخاص المصابون بداء السكري معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بمراحل أكثر تطوراً وتهدد حياتهم، هذا يشير إلى أننا يجب أن نركز جهودنا في تثقيف، ومنع مرض الكبد في مرضى السكري.

يعاني أكثر من مليوني بريطاني من أنواع مختلفة من أمراض الكبد، لكنه غالبًا ما يتم تشخيصه من بين البالغين البالغ عددهم 18.8 مليون شخص الذين تم أخذ عينات من الدراسة فى بريطانيا ،وهولندا وإيطاليا، وإسبانيا، تم تسجيل 136.700شخصًا يعانون من أنواع حادة وأقل حده من أمراض الكبد.

الدراسة ، التي نشرت في مجلة BMC Medicine، هي الأكبر من نوعها وأظهرت أن المصابين بمرض الكبد هم أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم والسمنة.

داء السكري من النوع الأول هو مرض المناعة الذاتية الذي يحدث إذا توقف الجسم عن إنتاج الأنسولين، النوع 2 يمكن الوقاية منه إلى حد كبير.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

حلل واطمن.. فحص 1000 حالة للكشف عن أمراض السمنة والسكر والضغط بالمنوفية

تفاصيل مبادرة الرئيس السيسي لتنفيذ أضخم مسح للكشف عن فيروس سى والسمنة والسكر بين المصريين أول أكتوبر.. وزيرة الصحة: 50 مليون رسالة توعوية على المحمول.. خط ساخن للرد على شكاوى المرضى.. وصرف العلاج بالمجان.. صور

عالج نفسك بسرعة.. السمنة والسكر يسببان الإصابة بالزهايمر

دراسة: الأطعمة المعرضة لمبيدات حشرية تسبب السمنة والسكر

احذر.. "اندومى" ومرقة الدجاج يؤديان للسمنة والسكر وزيادة إفراز الكورتيزون

الأطباء يحذرون: السمنة والسكر والضغط والتدخين أهم أسباب هبوط عضلة القلب.. ويؤكدون :المصريون يصابون فى سن أصغر بـ10 سنوات عن أقرانهم فى الدول الأخرى.. 63% من المرضى مصابين بالاكتئاب .. و 50% يتعرضون للوفاة

مدير برامج السمنة والسكر بجامعة"هارفارد" لـ"اليوم السابع": الإصابة بـ"السكر" فى مصر وصلت معدلات غير مسبوقة بسبب عادات غذائية خاطئة.. السمن الصناعى قاتل ومصر مازالت تروّج له بالإعلانات والسمن البلدى صحى

السمنة

مرض سكر النوع الثانى

النوع الثانى من السكر

امراض الكبد

الكبد الدهنى

سرطان الكبد

مرض السكر

ازمة السمنة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

ارتفاع حصيلة قتلى تمرد أحد سجون طاجيكستان إلى 29 سجينا و3 حراس

ارتفاع حصيلة قتلى تمرد أحد سجون طاجيكستان إلى 29 سجينا و3 حراس

"إلى أردوغان..الخليفة لا يعرف الرشوة".. رئيس تركيا يدفع 50 مليون ليرة لتزوير إرادة الناخبين فى إسطنبول.. ومرشح حزبه يتلقى صفعة كبرى من المواطنين..والمعارضة: الشعب سينهى هيمنة "العدالة والتنمية" على البلاد

"إلى أردوغان..الخليفة لا يعرف الرشوة".. رئيس تركيا يدفع 50 مليون ليرة لتزوير إرادة الناخبين فى إسطنبول.. ومرشح حزبه يتلقى صفعة كبرى من المواطنين..والمعارضة: الشعب سينهى هيمنة "العدالة والتنمية" على البلاد

الانتهاء من معايير اعتماد المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات الخاصة لأداء خدمات التأمين الصحى أول يوليو.. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: زيارات ميدانية للمستشفيات الحكومية ببورسعيد لاعتمادها

الانتهاء من معايير اعتماد المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات الخاصة لأداء خدمات التأمين الصحى أول يوليو.. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: زيارات ميدانية للمستشفيات الحكومية ببورسعيد لاعتمادها

كل ما تريد معرفته عن أماكن الحصول على "تذاكر" مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

كل ما تريد معرفته عن أماكن الحصول على "تذاكر" مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

واقفين على شعرة..عائلة بريطانية تسير فى الطريق الأكثر رعبا ببريطانيا..صور

واقفين على شعرة..عائلة بريطانية تسير فى الطريق الأكثر رعبا ببريطانيا..صور

الرجوع الى أعلى الصفحة