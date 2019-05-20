video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 20 مايو 2019 06:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

خبير أمريكى : تركيا لا يوجد بها ديمقراطية

الإثنين، 20 مايو 2019 06:33 م
خبير أمريكى : تركيا لا يوجد بها ديمقراطية رجب طيب اردوغان
كتبت: إنجى مجدى
إضافة تعليق
قال ستيفن كوك، زميل برنامج دراسات الشرق الأوسط لدى مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية، إن من يتباكون على وفاة الديمقراطية التركية عليهم أن يعرفوا أنه لم تكن هناك ديمقراطية بالأساس.
 
 
وكتب كوك فى مقاله بمجلة فورين بوليسى، الأثنين، يقول إنه فى الأسبوع الماضى، عندما ألغى المجلس الأعلى للانتخابات فى تركيا نتائج انتخابات بلدية إسطنبول الأخيرة، ذهب العديد من المحللين والصحفيين إلى إعلان نهاية الديمقراطية التركية، لكن هذه التصريحات فشلت فى التفكير بسؤال تاريخى أساسى: كيف يمكن أن ينتهى شئ لم يكن أبدًا؟.
 
 
ويوضح كوك ، أن بسبب مرور البلاد بأربعة انقلابات بين عامى 1960 و1997، مما أدى إلى تغيير الحكومات المنتخبة، أعتبر المراقبون انتخاب حزب العدالة والتنمية، الذى يسيطر على السلطة منذ عام 2002، خطوة حاسمة نحو التحول الديمقراطى. لكن الواقع أنه بعد 17 ، يقوم الحزب ورئيسه أردوغان بإستغلال المؤسسات السياسية والقانونية وإعادة تصميمها لضمان بقاءهم فى السلطة.
 
 
وعلى سبيل المثال، يشير كوك إلى المجلس الأعلى للانتخابات، الذى وظيفته ضمان نزاهة الانتخابات التركية. لكنه بدلا من ذلك، ومن خلال التعيينات التى وضعها أردوغان، أصبح اداة لحزب العدالة والتنمية. وأضاف أن ما فعله المجلس بإلغاء انتخابات بلدية اسطنبول، التى خسر فيها مرشح اردوغان، هو فى الواقع انتهاك للقوانين الانتخابية.
 
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

الأسوشيتدبرس: تركيا تمد الميليشيات الليبية بالأسلحة رغم الحظر الأممى

تزايد حدة التوتر بعد إعلان تركيا نيتها الحفر فى مياه قبرص

"إلى أردوغان..الخليفة لا يعرف الرشوة".. رئيس تركيا يدفع 50 مليون ليرة لتزوير إرادة الناخبين فى إسطنبول.. ومرشح حزبه يتلقى صفعة كبرى من المواطنين..والمعارضة: الشعب سينهى هيمنة "العدالة والتنمية" على البلاد

دراسات الشرق الأوسط: استمرار تركيا وقطر فى تسليح الإرهابيين بليبيا يمثل خطرا على الأمن والسلم الدوليين

اردوغان

تركيا

اسطنبول

انتخابات اسطنبول

حزب العدالة والتنمية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

ارتفاع حصيلة قتلى تمرد أحد سجون طاجيكستان إلى 29 سجينا و3 حراس

ارتفاع حصيلة قتلى تمرد أحد سجون طاجيكستان إلى 29 سجينا و3 حراس

"إلى أردوغان..الخليفة لا يعرف الرشوة".. رئيس تركيا يدفع 50 مليون ليرة لتزوير إرادة الناخبين فى إسطنبول.. ومرشح حزبه يتلقى صفعة كبرى من المواطنين..والمعارضة: الشعب سينهى هيمنة "العدالة والتنمية" على البلاد

"إلى أردوغان..الخليفة لا يعرف الرشوة".. رئيس تركيا يدفع 50 مليون ليرة لتزوير إرادة الناخبين فى إسطنبول.. ومرشح حزبه يتلقى صفعة كبرى من المواطنين..والمعارضة: الشعب سينهى هيمنة "العدالة والتنمية" على البلاد

الانتهاء من معايير اعتماد المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات الخاصة لأداء خدمات التأمين الصحى أول يوليو.. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: زيارات ميدانية للمستشفيات الحكومية ببورسعيد لاعتمادها

الانتهاء من معايير اعتماد المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات الخاصة لأداء خدمات التأمين الصحى أول يوليو.. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: زيارات ميدانية للمستشفيات الحكومية ببورسعيد لاعتمادها

كل ما تريد معرفته عن أماكن الحصول على "تذاكر" مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

كل ما تريد معرفته عن أماكن الحصول على "تذاكر" مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

واقفين على شعرة..عائلة بريطانية تسير فى الطريق الأكثر رعبا ببريطانيا..صور

واقفين على شعرة..عائلة بريطانية تسير فى الطريق الأكثر رعبا ببريطانيا..صور

الرجوع الى أعلى الصفحة