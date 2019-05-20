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حبس متهمين بسرقة كابلات المصاعد بالشروق 4 أيام

الإثنين، 20 مايو 2019 04:02 م
حبس متهمين بسرقة كابلات المصاعد بالشروق 4 أيام محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس خفيرين سرقوا كابلات مصاعد العقارات بالشروق، 4 أيام.

 

وألقى ضباط مباحث القاهرة باشراف اللواء أشرف الجندى القبض على خفيرين قاما بسرقة كابلات كهربائية وأسلاك نحاسية خاصة بمصاعد العقارات بالشروق وبحوزتهما قطعتى سلاح نارى.

 

وتعود الواقعة عندما تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الشروق بقيادة النقيب محمود حافظ معاون المباحث أثناء المرور بمنطقة غرب الشروق بدائرة القسم لمتابعة الحالة الأمنية تمكنت من ضبط (2 خفير خصوصى) وبحوزتهما (2 فرد محلى الصنع وطلقة نارية- كمية من الكابلات الكهربائية والأسلاك النحاسية الخاصة بمصاعد العقارات)، بمواجهتهما اعترفا بسرقة الأسلاك الكهربائية المضبوطة بحوزتهما من داخل أحد العقارات تحت الإنشاء بذات المنطقة.

 


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