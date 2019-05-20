جمعيات القابضة: تغييرات كبيرة فى قيادات مصر للتأمين وإدارة الأصول العقارية

كتب عبد الحليم سالم

عقدت اليوم الجمعيات العامة العادية وغير العادية لشركات مصر للتأمين ومصر لإدارة الأصول ومصر لتأمينات الحياة، برئاسة باسل الحينى رئيس القابضة للتأمين، لمناقشة موازنة العام المالى المقبل.

ووافقت الجمعيات على إعادة تشكيل مجلس إدارة مصر للتأمين، بحيث يتولى مؤمن محمد مختار حسن رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، خلفا لحسين عطا الله.

كما تم تعيين علاء أحمد على عضوا منتدب للشؤون المالية والاستثمار، وجمال صقر عضوا منتدبا للتأمين، بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين.

كما وافقت الجمعيات على تجديد الثقة فى الدكتور أحمد عبد العزيز، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة، وتعيين محمد مصطفي عضوا منتدب للشؤون الفنيه، بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين.

ووافقت الجمعيات على تعيين المهندس عبد الناصر محمد طه رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، خلفا للمهندسة فتحية شتيوى، وتعيين صلاح الدين محمد فتحى وهشام أكرم سيد والسيد ممدوح مصطفي إبراهيم أعضاء بالمجلس بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين.

وتسعى القابضة من خلال التغيرات لضخ دماء جديدة بهدف الارتقاء بالشركات التابعة وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.