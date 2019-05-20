تركيب محطات طاقة شمسية للوحدات المحلية بالفرافرة بتكلفة 412 ألف جنيه

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

قال المهندس أحمد حسين وكيل وزارة الإسكان بالوادى الجديد، أنه يجري حاليا الانتهاء من تركيب ألواح محطة الطاقة الشمسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة، وذلك في إطار تنفيذ خطة المحافظة في ترشيد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية للإنارة وتوليد الكهرباء كأحد أهم مصادر الطاقة النظيفة لتوليد طاقة بقدرة 10 كيلو وات.

كما يجري أيضاً تركيب عدد 3 محطات طاقة شمسية بقدرة 15 كيلو وات للوحدات المحلية القروية بقري الكفاح والخير والنماء والنهضة، وذلك بتكلفة 247 ألف جنيه بواقع قدرة 5 كيلو وات لكل محطة.

وأكد "حسين"، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية بالمحافظة ولاستغلال المقومات الطبيعية التي حباها الله بها، ومنها تميز المحافظة بأكبر نسبة سطوع للشمس في العالم والتي بدورها ستساهم في إنجاح وتعميم مشروع تشغيل الطاقة الشمسية في كافة المجالات.