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تدوال 33 ألف طن بضائع و272 شاحنة بضائع و140 سيارة بموانئ البحر الأحمر

الإثنين، 20 مايو 2019 11:32 ص
تدوال 33 ألف طن بضائع و272 شاحنة بضائع و140 سيارة بموانئ البحر الأحمر ميناء البحر الأحمر - أرشيفية
جنوب سيناء - فايزة مرسال
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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر،إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 20 سفينة، وتم تداول 33 ألف طن بضائع و272 شاحنة بضائع و140 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 28 ألف طن فحم أسبانى و36 شاحنة و123 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 5 ألاف طن بضائع عامة و246 شاحنة بضائع و17 سيارة.

ويشهد ميناء سفاجا اليوم، مغادرة السفينتين أمانة والنوى أكسبريس بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين القاهرة وMichel selmer وغادرت السفينتين القاهرة، والحرية 2.

ويستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينتين أيلة وسينا ومغادرة السفينتين أيلة وبريدج، فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة سينا ومغادرة السفينتين أيلة وسينا بينما غادر ميناء بورتوفيق السفينة اكرام .

 


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موانئ البحر الاحمر

هيئة موانى البحر الأحمر

سفن بضائع

حركة الواردات بموانئ البحر الاحمر

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