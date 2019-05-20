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تأجيل محاكمة المتهمين بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد" لـ 27 مايو

الإثنين، 20 مايو 2019 02:46 م
تأجيل محاكمة المتهمين بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد" لـ 27 مايو محكمة ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت المحكمة، المنعقدة بطرة، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال المستشار زكريا بعد العزيز النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة "حسم" الجناح المسلح لجماعة الإخوان، لـ 27 مايو لمرافعة الدفاع. 

وتضم قائمة المتهمين محمد على بشر، عضو مكتب إرشاد الإخوان، وقيادات أخرى بالجماعة.

ونسبت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا لحركة "حسم" ارتكاب 17 واقعة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء ونيابة عامة، وتشير إلى أن مسئول غرفة العمليات المركزية للحركة ويدعى أحمد محمد عبد الحفيظ، هارب إلى تركيا، ويعاونه عدد من أفراد جماعة الإخوان من بينهم على بطيخ، ومجدى شلش، ومحمد أحمد عبد الهادى.

 

 


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اغتيال النائب العام المساعد

المستشار زكريا عبد العزيز

الارهاب

محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال النائب العام

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