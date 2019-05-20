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انقلاب حمولة سيارة " بطيخ " تربك حركة المرور أعلى دائرى المريوطية

الإثنين، 20 مايو 2019 05:38 م
انقلاب حمولة سيارة " بطيخ " تربك حركة المرور أعلى دائرى المريوطية انقلاب حمولة سيارة بطيخ
كتب أحمد عبد الهادى
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تسبب انقلاب حمولة سيارة ربع نقل، تقل بالبطيخ، فى إرباك حركة المرور أمام السيارات أعلى الطريق الدائرة بمنطقة المريوطية  ،  وتمكنت إدارة المرور  من اعادة تسير الحركة مرى أخرى . 

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، تلقت بلاغا من غرفة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة أعلى دائرى المريوطية، وتبين من المعاينة انفجار الإطار الأمامى للسيارة ، وعلى الفور انتقل رجال المرور ونجحوا فى إزالة حطام الحادث تماما في وقت ذمني قصير، وإعادة حركة سير السيارات الي طبيعتها مرة أخرى .


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حادث مروري

سيارة بطيخ

انقلاب سيارة بطيخ

الحوادث

الطريق الدائرى

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