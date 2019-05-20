انقلاب حمولة سيارة " بطيخ " تربك حركة المرور أعلى دائرى المريوطية

كتب أحمد عبد الهادى

تسبب انقلاب حمولة سيارة ربع نقل، تقل بالبطيخ، فى إرباك حركة المرور أمام السيارات أعلى الطريق الدائرة بمنطقة المريوطية ، وتمكنت إدارة المرور من اعادة تسير الحركة مرى أخرى .

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، تلقت بلاغا من غرفة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة أعلى دائرى المريوطية، وتبين من المعاينة انفجار الإطار الأمامى للسيارة ، وعلى الفور انتقل رجال المرور ونجحوا فى إزالة حطام الحادث تماما في وقت ذمني قصير، وإعادة حركة سير السيارات الي طبيعتها مرة أخرى .