اليوم..رئيس الوزراء يلتقى وفد مفوضية الاتحاد الأفريقى وسفير الصين بالقاهرة

كتبت ــ هند مختار

يلتقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، وفد مفوضية الاتحاد الأفريقى، يعقبها لقائه مع محافظ القاهرة لمتابعة المشروعات وعدد من الملفات .

ويلتقى رئيس الوزراء اليوم أيضا مع السفير الصينى بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى شتى المجالات وزيادة استثمارات الشركات الصينية فى مصر .

وكان رئيس الوزراء قد أكد فى اجتماع له أمس مع محافظ الغربية، أن هناك عدداً من الملفات بالمحافظات التي تأتي على أجندة أولويات الحكومة حالياً، تتمثل في موقف تقنين الأوضاع على أراضي الدولة، وكذا موقف الأصول المٌؤجرة التي تملكها المحافظة، ومتابعة تكليفات طلاء المباني، وإزالة المخالفات، ورفع القمامة، والمخلفات، والتطوير الحضري داخل المدن، ورصف الطرق.

وأضاف مدبولي أن الفترة القادمة ستشهد اهتماماً وتركيزاً شديداًعلى رصف الطرق الداخلية بالقرى والمراكز، عبر برنامج محدد، ستوفر له الحكومة التمويل اللازم.