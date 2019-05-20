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الملك سلمان يصدر أمراً ملكياً بترقية وتعيين 25 قاضياً بديوان المظالم

الإثنين، 20 مايو 2019 12:23 م
الملك سلمان يصدر أمراً ملكياً بترقية وتعيين 25 قاضياً بديوان المظالم الملك سلمان
كتب- هاشم الفخرانى
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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمراً ملكياً بترقية 25 قاضيًا بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية.

 

وقال رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف: "إن الأمر الملكى الكريم تضمن ترقية قاضٍ من درجة ( وكيل محكمة / أ ) إلى درجة ( رئيس محكمة / ب )، وترقية اثني عشر قاضيًا من درجة ( وكيل محكمة / ب ) إلى درجة ( وكيل محكمة / أ )، كما تضمن الأمر الملكي ترقية عشرة قضاة من درجة ( قاضي / ج ) إلى درجة ( قاضي / ب )، بالإضافة إلى تعيين ملازمين قضائيين على درجة ( قاضي / ب  ).

 

وذكرت وكالة "واس" أن الدكتور اليوسف أكد على حرص القيادة الرشيدة على دعم القضاء ومنسوبيه، يأتى فى إطار إرساء مبادئ العدل والحق، وتحقيق العدالة والحرص على رد المظالم والإنصاف، وعدم المساس بالحقوق أيأ كان شكلها ونوعها، ودليل ذلك هذا الأوامر الملكية التى تأتى كلها لدعم الأجهزة القضائية وظيفياً بما ينعكس على كفاءتها ، وجودة أعمالها لتحقيق العدالة الناجزة، بدعم كريم مباشر من خادم الحرمين الشريفين .

 

 


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