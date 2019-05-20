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المدير التنفيذى لبحيرة ناصر يعلن استئناف الصيد.. وحجم السمكة تضاعف 80%

الإثنين، 20 مايو 2019 03:30 ص
المدير التنفيذى لبحيرة ناصر يعلن استئناف الصيد.. وحجم السمكة تضاعف 80% بحيرة ناصر
أسوان ندى سليم
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أكد المهندس خالد حسنين، المدير التنفيذي لبحيرة السد العالى، أنه تم استئناف الصيد فى بحيرة ناصر بعد توقفه منذ شهر إبريل الماضى، وذلك عقب انتهاء فترة حظر الصيد حتى يتم الانتهاء من فترة فقس البيض لأسماك البحيرة، موضحا أنه منذ تطبيق قرار حظر الصيد خلال هذه الفترة الهامة فى دورة حياة الأسماك، تضاعفت أعداد الأسماك بالبحيرة بنسبة 100% هذا العام مقارنة بعام 2016.

وأوضح المدير التنفيذي لبحيرة السد العالى، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن حجم إنتاج البحيرة في 2017 كان 12 ألف طن، وفى أحدث إحصائية بلغ وصل الإنتاج إلى 24 ألف طن، متوقعا أن تزداد الكمية لتصل إلى 30 ألف طن بنهاية العام الجاري، مؤكدا أن حجم السمكة بالبحيرة تضاعف بنسبة 80 % مقارنة بالأعوام الماضية فأصبح حجم السمكة الواحدة يصل إلى 4 كيلو وهذا يأتى نتيجة حظر الصيد خلال هذه الفترة الفسيولوجية الهامة فى حياة أسماك البلطى وهو النوع الرئيسى المنتشر داخل بحيرة ناصر.

 


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بحيرة السد العالى

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