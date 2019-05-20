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المتهمون بسرقة رواد البنوك بالبساتين: ارتكبنا الجرائم عن طريق كسر زجاج السيارة

الإثنين، 20 مايو 2019 10:25 م
المتهمون بسرقة رواد البنوك بالبساتين: ارتكبنا الجرائم عن طريق كسر زجاج السيارة كلابش،ارشيفية
كتب سليم على
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اعترف المتهمون بتكوين تشكيل عصابى لسرقة رواد البنوك فى منطقة البساتين، بأنهم يستعملون طريقة التتبع وكسر زجاج السيارة لعملاء البنوك.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، عن أنه ورد بلاغ لقسم شرطة البساتين، من (مالك ورشة ألوميتال- مقيم بدائرة القسم) وقرر بأنه عقب قيامه بصرف مبلغ مالى قدره (50 ألف جنيه) من أحد البنوك -بدائرة قسم شرطة المعادى توجه لمسكنه مستقلاً السيارة ملكه، وقام بترك السيارة أسفل العقار سكنه وبداخلها المبلغ المالى وعقب عودته لاستقلال السيارة، اكتشف كسر الزجاج وسرقة المبلغ المالى ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة .

وأشارت التحقيقات إلى أنه تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة (مستأجرة لأحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية- سبق اتهامه فى قضية سرقة) وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (شخص آخر يحمل جنسية ذات الدولة- مقيمان بمحافظة الجيزة).

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما حال استقلالهما السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبحوزتهما (مبلغ مالى قدره 40 ألف جنيه).

وبمواجهتهما أكدا أنهما أنفقا باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، وبإستدعاء المجنى عليه اتهمهما بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 


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