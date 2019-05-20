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"الطب الوقائى" يحذر من استخدام السماد البلدى فى تسميد الخضروات

الإثنين، 20 مايو 2019 05:00 ص
"الطب الوقائى" يحذر من استخدام السماد البلدى فى تسميد الخضروات الخضروات
كتب وليد عبد السلام
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حذر قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة من لجوء الفلاحين والمزارعين لاستخدام السماد البلدى فى تسميد الخضروات، لتجنب الإصابة بالبلهارسيا والطفيليات المعوية والفاشيولا.

وقال قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، إنه يتم عمل ندوات تثقيف صحى بالمحافظات للتوعية من الإصابة بالبلهارسيا والطفيليات المعوية، مؤكدا أهمية غسيل الخضروات الورقية الطازجة والتى تؤكل طازجة مثل (الخس- الجرجير- البقدونس- الفجل وغيرها) بوضعها فى محلول ليمون أو خل لمده عشردقائق لفصل حويصلات الفاشيولا ثم غسيل الخضروات بالماء الجارى النقى.

وطالب القطاع المواطنين بالاهتمام بالنظافة الشخصية مع عدم التبرز والتبول فى الترع والمصارف والطرقات.

 

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السماد البلدى

الطب الوقائى

الديدان المعوية

طرق علاج الطفيليات المعوية

فوائد صحية للخضروات

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