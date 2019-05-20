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الرئيس الأوكرانى عقب أدائه اليمين: مستعدون للحوار حول وقف النزاع فى دونباس

الإثنين، 20 مايو 2019 10:36 ص
الرئيس الأوكرانى عقب أدائه اليمين: مستعدون للحوار حول وقف النزاع فى دونباس زيلينسكى
كييف (أ ش أ)
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أكد الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى أنه مستعد للحوار حول وقف النزاع فى دونباس ولكن من أجل تحقيق ذلك يجب عودة الأسرى، قائلا" إن التاريخ ليس عادلا، هذه هى الحقيقة ونحن لم نبدأ هذه الحرب لكننا سننهيها، ونحن مستعدون للحوار وأنا على يقين أن أول خطوة لبدء الحوار ستكون عودة جميع الأسرى".

وقال زيلينسكى، عقب أدائه اليمين الدستورية فى قاعة البرلمان الأوكرانى وفقا لوكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم، " إنه مستعد للقيام بأى شىء والتضحية بكل شيء حتى بمنصبه بهدف وقف إطلاق النار وإحلال السلام فى دونباس..مضيفا إن كييف ستحاول استعادة الأراضى المفقودة".

وقد أدى الرئيس زيلينسكى اليوم الاثنين، اليمين الدستورية فى قاعة البرلمان الأوكرانى لتعلن فيما بعد رئيسة المحكمة الدستورية فى أوكرانيا تولى زيلينسكى منصب رئيس البلاد.

وكان زيلينسكى قد فاز على الرئيس المنتهية ولايته بيترو بوروشينكو فى جولة الإعادة الشهر الماضي، وحصل على 73 فى المائة من مجموع أصوات الناخبين.

وبدأت السلطات الأوكرانية - فى أبريل عام 2014 - عملية عسكرية ضد لوهانسك و دونيتسك الشعبيتين، المعلنتين جمهوريتين من طرف واحد، فى شرق أوكرانيا، وتشير البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة إلى أن النزاع أسفر عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل.

وتبحث مسألة تسوية الوضع فى إقليم دونباس، فى إطار عمل مجموعة الاتصالات التى تعقد اجتماعاتها فى مينسك، والتى وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة، إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.

 


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