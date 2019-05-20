الجارديان: البريطانيون يواجهون عقوبة السجن 10 سنوات حال زيارتهم سوريا

كتبت جينا وليم

قال جيرمى جريرسون فى مقاله بصحيفة الجارديان، تحت عنوان "البريطانيون يواجهون السجن لمدة 10 سنوات إذا زاروا سوريا"، إن البريطانيين سيحظر عليهم الدخول أو البقاء فى مناطق النزاع ومنها سوريا وذلك فى أول تطبيق لقانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل.

وأضاف أن وزير الداخلية البريطانى ساجد جاويد، سيكشف اليوم الاثنين، عن رؤيته لتوظيف القانون الجديد الذى يجعل الدخول أو البقاء فى أماكن محددة فى الخارج "جريمة جنائية".

ويسعى جاويد لاستخدام هذا القانون لمنع السفر إلى مناطق مثل إدلب فى سوريا.

وأردف أن أى شخص يتهم بدخول هذه المناطق أو البقاء فيها قد يواجه عقوبة السجن لمدة 10 سنوات أو الغرامة.