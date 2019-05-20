اضبط مخالفة.. سكان السنانية بدمياط يشكون من تراكم القمامة (صور)

من ناحية آخرى، طالب السيد رزق من سكان السنانية بتوفير عمال نظافة تكفى شوارع السنانية وتقسيم العمل على فترات وكذلك رفع مخلفات القمامة من الأماكن الفضاء وإلزام أصحابها بوضع سور لها والمحافظة عليها.

يأتى ذلك فى الوقت الذى كلفت فيه الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، حازم حواس رئيس مركز ومدينة دمياط الجديد، بتكثيف حملات النظافة بكافة أنحاء المركز تلبية لرغبة الأهالى الذين يشكون من تراكم القمامة بالشوارع بسبب قلة العمالة.