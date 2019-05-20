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اضبط مخالفة.. سكان السنانية بدمياط يشكون من تراكم القمامة (صور)

الإثنين، 20 مايو 2019 12:53 م
اضبط مخالفة.. سكان السنانية بدمياط يشكون من تراكم القمامة (صور) تراكم القمامة فى شوارع السنانية بدمياط
دمياط معتز الشربينى
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اشتكى عدد كبير من سكان قرية السنانية التابعة لمركز دمياط من تراكم أكوام القمامة فى الشوارع، وقال محمد جلال مدرس، إن شوارع السنانية تعانى من تراكم أكوام القمامة وخاصة الجانبية منها، والسبب هو قلة عدد العمال وتحويل معظم الأراضى الفضاء إلى مقالب عمومية لتجميع القمامة، مطالبا بتكثيف حملات رفع القمامة من الشوارع وتوفير عدد كاف من عمال النظافة.
 
 
من ناحية آخرى، طالب السيد رزق من سكان السنانية بتوفير عمال نظافة تكفى شوارع السنانية وتقسيم العمل على فترات وكذلك رفع مخلفات القمامة من الأماكن الفضاء وإلزام أصحابها بوضع سور لها والمحافظة عليها.  
 
 
يأتى ذلك فى الوقت الذى كلفت فيه الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، حازم حواس رئيس مركز ومدينة دمياط الجديد، بتكثيف حملات النظافة بكافة أنحاء المركز تلبية لرغبة الأهالى الذين يشكون من تراكم القمامة بالشوارع بسبب قلة العمالة. 
 
اضبط مخالفة.. سكان السنانية بدمياط يشكون من تراكم القمامة
 تراكم القمامة بشوارع السنانية بدمياط 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


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