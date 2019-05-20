video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 20 مايو 2019 09:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إستونيا: مروحية عسكرية روسية اخترقت المجال الجوى للبلاد

الإثنين، 20 مايو 2019 08:40 م
إستونيا: مروحية عسكرية روسية اخترقت المجال الجوى للبلاد مروحية روسية
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت وسائل إعلامية في إستونيا، اليوم الاثنين، أن مروحية عسكرية روسية اخترقت المجال الجوي للبلاد بالقرب من جزيرة "فيندالو" الواقعة في بحر البلطيق.

 

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أنه تم استدعاء السفير الروسي لدى إستونيا فور حدوث الواقعة، حيث سلمته مذكرة تفيد فيه بأن هذه أول حادثة من نوعها خلال العام الجاري.

 

وأضافت الشبكة أن القاذفة الجوية توبوليف تو -154 قضت أقل من دقيقة واحدة داخل المجال الجوي لإستونيا يوم السبت الماضي، حيث أعلن الجيش الإستوني أنه لم يكن هناك اتصال بالطائرة من خلال موجات الراديو.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

صحيفة بريطانية: لندن تنقل مروحيات عسكرية إلى إستونيا لمهمات تدريبية

برلمان إستونيا يصوت ضد ترشيح زعيمة حزب "الإصلاح" لرئاسة الوزراء

حزب الإصلاح المعارض فى استونيا يفوز بالانتخابات البرلمانية

الناخبون فى إستونيا يدلون بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية

سفير استونيا: الهجرة ومكافحة الإرهاب على رأس أجندة القمة العربية الأوروبية

السيسى: نتطلع للتعاون مع إستونيا فى تكنولوجيا الشحن البحرى والخدمات اللوجيستية

استونيا

روسيا

مروحية روسية

بحر البلطيق

الجيش الإستونى

طائرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

ارتفاع حصيلة قتلى تمرد أحد سجون طاجيكستان إلى 29 سجينا و3 حراس

ارتفاع حصيلة قتلى تمرد أحد سجون طاجيكستان إلى 29 سجينا و3 حراس

"إلى أردوغان..الخليفة لا يعرف الرشوة".. رئيس تركيا يدفع 50 مليون ليرة لتزوير إرادة الناخبين فى إسطنبول.. ومرشح حزبه يتلقى صفعة كبرى من المواطنين..والمعارضة: الشعب سينهى هيمنة "العدالة والتنمية" على البلاد

"إلى أردوغان..الخليفة لا يعرف الرشوة".. رئيس تركيا يدفع 50 مليون ليرة لتزوير إرادة الناخبين فى إسطنبول.. ومرشح حزبه يتلقى صفعة كبرى من المواطنين..والمعارضة: الشعب سينهى هيمنة "العدالة والتنمية" على البلاد

الانتهاء من معايير اعتماد المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات الخاصة لأداء خدمات التأمين الصحى أول يوليو.. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: زيارات ميدانية للمستشفيات الحكومية ببورسعيد لاعتمادها

الانتهاء من معايير اعتماد المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات الخاصة لأداء خدمات التأمين الصحى أول يوليو.. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: زيارات ميدانية للمستشفيات الحكومية ببورسعيد لاعتمادها

كل ما تريد معرفته عن أماكن الحصول على "تذاكر" مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

كل ما تريد معرفته عن أماكن الحصول على "تذاكر" مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

واقفين على شعرة..عائلة بريطانية تسير فى الطريق الأكثر رعبا ببريطانيا..صور

واقفين على شعرة..عائلة بريطانية تسير فى الطريق الأكثر رعبا ببريطانيا..صور

الرجوع الى أعلى الصفحة