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الخميس، 02 مايو 2019 02:36 م
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وزير داخلية النمسا يعلن انخفاض معدل الجريمة فى البلاد

الخميس، 02 مايو 2019 01:16 م
وزير داخلية النمسا يعلن انخفاض معدل الجريمة فى البلاد شرطة النمسا
أ ش أ
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أكد هيربرت كيكل وزير داخلية النمسا أن البلاد أصبحت أكثر أمنا واستقرارا بسبب تحجيم اللجوء وتدفق الهجرة غير الشرعية.. لافتا إلى انخفاض عدد الجرائم بنسبة 7.4 % فى عام 2018 مقابل العام الأسبق 2017.

وأشار كيكل - فى مؤتمر صحفى اليوم الخميس - إلى تراجع أعمال العنف وجرائم الممتلكات فى عام 2018 بشكل ملحوظ بينما فى المقابل حدثت زيادة كبيرة فى جرائم الإنترنت كما حدث فى الأعوام السابقة. 


وأوضح أن العنف والجرائم الإلكترونية كانا محور إحصاءات الجريمة على مدار الأعوام القليلة الماضية، حيث تمت إضافة جرائم مثل السرقة والابتزاز والحرمان من الحرية والخطف أو حتى التهديدات الخطيرة والاضطهاد المستمر التى تُضاف الآن إلى الجرائم العنيفة.


ونوه كيكل إلى حدوث انخفاض فى جرائم العنف والسطو والسرقات بنسبة 4%.. مشيرا إلى أن هذه الجرائم لها تأثير كبير على الشعور الشخصى بالأمن.. لافتا إلى انخفاض جرائم المخدرات المبلغ عنها بنسبة 3.7 فى المائة بعام 2018 مقارنة مع عام 2017.


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