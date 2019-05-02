وزير خارجية تنزانيا يصل القاهرة للقاء عدد من المسؤولين

وصل مطار القاهرة الدولي ،اليوم الخميس بالاماجامبا كابودى، وزير خارجية تنزانيا، في زيارة للبلاد يلتقي خلالها عدد من المسؤولين لبحث سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين.

وقامت سلطات المطار بإنهاء إجراءات وصول وزير خارجية تنزانيا، عبر استراحة كبار الزوار بالمطار، حيث كان في استقباله عدد من مندوبي سفارة تنزانيا بالقاهرة.

يذكر أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، التقي بالاماجامبا كابودى، وزير خارجية تنزانيا، فى إطار زيارته الرسمية إلى تنزانيا الشهر الماضي، حيث أكد خلال اللقاء أن العلاقات المصرية التنزانية تتسم بالمودة والصداقة والاحترام المتبادل، كما أن القيادة السياسية المصرية الحالية، تسعى جاهدة إلى إعادة مد جسور الثقة والتعاون مع كافة الأصدقاء الأفارقة، وتعزيز العلاقات فى المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة.

وأشاد وزير خارجية تنزانيا بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور ملموس، بدءا من الزيارة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى دار السلام فى أغسطس 2017، وما أعقبها من زيارات رسمية لكبار المسئولين المصريين، من أجل تعزيز هذه العلاقات.