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وزير التعليم العالى يتلقى تقريراً حول فتح باب التقدم لبرنامج الحاضنات التكنولوجية

الخميس، 02 مايو 2019 12:50 م
وزير التعليم العالى يتلقى تقريراً حول فتح باب التقدم لبرنامج الحاضنات التكنولوجية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
كتب وائل ربيعى
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تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريراً مقدماً من الدكتورة كاميليا صبحي القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات حول فتح باب التقدم لبرنامج الحاضنات التكنولوجية لأعضاء هيئة التدريس بالجهات المدرجة بخطه البعثات، وستكون جامعة Maryland بالولايات المتحدة الأمريكية هي الجامعة المضيفة، وتبلغ مدة البرنامج 14 يوم.


وأشار التقرير إلى أن البرنامج يهدف إلى التعرف على آليات ونظم إدارة الحاضنات بالجامعات المصرية الحكومية والمراكز البحثية، ويشمل العديد من التخصصات (البيوتكنولوجى – الهندسة – الإدارة – العلوم – البيوميديكال – ICT ).


وأضاف التقرير أن هذا البرنامج يأتي ضمن التعاون بين وزارة التعليم العالي وكل من البنك الأهلي وبنك مصر؛ لإيفاد البعثات العلمية والدراسية مما يساهم في الارتقاء بمستوى الأداء وتنمية القدرات البشرية من خلال توقيع بروتوكول تعاون بين كل من البنك الأهلي وبنك مصر ووزارة التعليم العالي.


وأوضح التقرير أنه يشترط في المتقدم أن يكون من السادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية والمراكز البحثية المدرجة بخطة البعثات، وأن يكون ذو تاريخ علمى متميز وخبرات إدارية للوحدات البحثية، وأن يتم إرفاق جميع المستندات المطلوبة إلكترونياً من خلال الرابط http://www.mohe-casm.edu.eg/English/E-services/missions/bank_mission/Login.jsp وتشمل السيرة الذاتية معتمدة من الجهة المرشحة،  والبراءات الدولية والمحلية مع الجهات الصناعية، ومقترح لإنشاء منظومة إدارة الحاضنات التكنولوجية في الجامعة، واستمارة بيانات معتمدة للمتقدم باللغة العربية واللغة الإنجليزية ،على أن يتم تسليم الملف الورقى شاملاً جميع المستندات المطلوبة التى تم إرفاقها إلكترونيًا للإدارة العامة للبعثات في موعد غايته 31/5/2019 .
 


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