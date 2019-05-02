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نيابة كفر شكر تطلب تحريات المباحث فى ضبط 3 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار

الخميس، 02 مايو 2019 12:33 م
نيابة كفر شكر تطلب تحريات المباحث فى ضبط 3 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار التنقيب عن الآثار - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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أمرت نيابة مركز كفرشكر برئاسة المستشار أحمد الميهى بطلب تحريات المباحث فى واقعة ضبط 3 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل حظيرة مواشى بمنزل قديم.
 
كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من العميد أنور حشيش مأمور مركز كفرشكر بورود بلاغ من من عمليات النجدة عن بلاغ عبد الفتاح ا  ع  بوجود أعمال حفر وتنقيب بمنزل مجاورله ويخشى على منزله من السقوط.
 
على الفور، انتقل  العميد يحى راضي، رئيس مباحث القليوبية والمقدم إسماعيل خطاب رئيس المباحث وبالفحص تبين قيام حمدى ع ا  عامل وحسن ع  ح  عامل ووائل ز  ع  عامل. 
 
بالحفر داخل حظيرة مواشى فارغه على مساحه 18 متر مربع تقريبًا ملحقة بمنزل ورثه ف  ع  م  ومقيم به نجلته المدعوه  "س  ف  ع"، وتبين وجود حفره بقطر 3 متر تقريبا والعمق 4 امتار تقريباً ،وتم ضبط الأدوات المستخدمة فى الحفر.   
 
وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمين، وتبين أن الأول زوج أبنة مالك المنزل ا  ف  ع،  وهو المسئول عن القيام بأعمال الحفر واستعان  بالثانى والثالث للقيام بأعمال الحفر والتنقيب،  وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وجرى التحفظ على المنزل وملحقاته وأخطر مجلس مدينة كفر شكر لاتخاذ شئونه.
وتحرر عن ذلك المحضر رقم2010 إدارى مركز كفر شكر لسنة 2019م وتولت النيابة التحقيق. 
 
 

 


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