موجز 6.. الحكومة تحيل للبرلمان مشروع تعديل قانون الإيجار لغير الغرض السكنى

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، الحكومة تحيل للبرلمان مشروع تعديل قانون الإيجار لغير الغرض السكنى.

فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة مساء..

مصرع سائحين وإصابة 12 بعد سقوطهم من منزلق طوله 235 مترا بملاهى بالصين

أعلنت سلطات مقاطعة سيتشوان جنوب غربى الصين مقتل سائحين اثنين وإصابة 12 آخرين بينهم 6 مراهقين فى حادث بحديقة ترفيهية فى مدينة "تشنغدو" بالمقاطعة.

تفشى داء الحصبة من جديد فى إسرائيل.. والصحة ترفع حالة الطوارئ

ذكرت صحيفة "هأارتس" الإسرائيلية أن وزارة الصحة فى إسرائيل تستعد لأكبر حملة تحصين ضد داء الحصبة الذى بدأ فى التفشى فى أنحاء متفرقة فى إسرائيل.

الحكومة تحيل للبرلمان مشروع تعديل قانون الإيجار لغير الغرض السكنى

أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكنى.

المهن العلمية: 6 مرشحين يتنافسون على منصب النقيب بينهم وزير سابق

قال الجيولوجى محمد غريب أبو عميرة، وكيل ثانى نقابة المهن العلمية، إن سيد مشعل، وزير الإنتاج الحربى الأسبق، قد ترشح منذ قليل، على مقعد النقيب العام للعلميين، وذلك بمقر النقابة العامة بوسط القاهرة، فى سادس أيام فتح باب الترشح، والمقرر غلقه مساء غدا الجمعة.

وزير الكهرباء عن إشادة سعد الحريرى بالقطاع: سنصبح محور تبادل الطاقة بالمنطقة

عقب الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، على إشادة سعد الحريرى، رئيس الوزراء اللبنانى على نجاح قطاع الكهرباء فى مصر وأمنيته أن تنقل مصر تجربتها الناجحة فى هذا القطاع للبنان، قائلاً: "هذا النجاح ليس نتيجة جهود فردية ولكنه جاء تحت قيادة الرئيس عبد ألفتاح السيسى واهتمامه بقطاع الكهرباء، ووضعه لرؤية واستراتيجة كاملة، ووضع إمكانيات الدولة لدعم قطاع الكهرباء خاصة فى ظل المشاكل التى عانى منها القطاع خلال السنوات الماضية".

تقديم موعد مباراة الأهلى والنجوم 75 دقيقة من أجل الزمالك

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، تقديم موعد مباراة الأهلى والنجوم المحدد لها الأحد المقبل 75 دقيقة لتقام فى السابعة مساءً بدلاً من الثامنة والربع، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ29 للدورى.

مؤسس ويكيليكس يرفض تسليمه لأمريكا فى أول جلسات محاكمته بلندن

قال مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج لمحكمة فى لندن اليوم الخميس إن العمل الذى قام به وفر الحماية "لكثيرين" ورفض الموافقة على تسليمه للولايات المتحدة ليُحاكم فى وأحدة من أكبر عمليات تسريب المعلومات السرية فى التاريخ.

جئناكم بالسحل.. شاهد قمع الأمن التركى لمسنة بسبب "التضامن مع الاكراد "

قامت قوات الأمن التركية ، اليوم الخميس فى مشهد أقل ما يوصف به أنه فى غاية القسوة ولا إنسانية بسحل مسنة تركية تظاهرت تعاطفا مع الأكراد المسجونين فى سجون أردوغان.

وزير التعليم يطمئن طلاب أولى ثانوى: غالبية الأسئلة فى مستوى الطالب المتوسط

علق الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم ألفنى، على ألفيديو الاسترشادى الذى تم توفيره من قبل الوزارة لشرح نمط الأسئلة الجديدة فى الصف الأول الثانوى، قائلا: تم إعداد هذا ألفيديو استجابةً للكثيرين من ابنائنا اللذين يراجعون المواد الدراسية استعداداً لامتحان الترم الثانى فى ١٩ مايو ٢٠١٩.

ماركا: "قلب" كاسياس ينهى مسيرة "القديس" فى الملاعب

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن حظوظ إيكر كاسياس ، حارس ريال مدريد الإسبانى السابق وبورتو البرتغإلى الحإلى، فى العودة لممارسة كرة القدم باتت صعبة للغاية، عقب الأزمة القلبية التى تعرض لها أمس خلال مشاركته فى تدريبات ناديه.

"سانسا اتجوزت".. شاهد حفل زفاف جو جوناس وصوفى تيرنر فى لاس فيجاس

احتفل المغنى جو جوناس ونجمة مسلسل game of thrones صوفى تيرنر، التى تجسد شخصية سانسا، بزفافهما فى إحدى القاعات المحلية فى لاس فيجاس، وذلك عقب حفل توزيع جوائز البيلبورد الموسيقية لعام 2019، وحضر حفل الزفاف أشقاءه نيك جوناس وزوجته النجمة العالمية بريانكا شوبرا، وشقيقه كيفن جوناس ودانييل جوناس، وهو الحفل الذى أقيم دون مظاهر للبهرجة أو السخاء الذى ظهر فى حفل زفاف شقيقه نيك جوناس والنجمة الهندية العالمية بريانكا شوبرا والذى تكلف ملايين الدولارات.

القوات المسلحة توزع نصف مليون حصة غذائية بنصف الثمن بمناسبة شهر رمضان

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية، أصدر ألفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أوامره بقيام القوات المسلحة بإعداد وتجهيز نصف مليون حصة غذائية تم تجهيزها بعناية لتوزيعها بنصف الثمن، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك بالقرى والنجوع والأحياء الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية ، وذلك بنطاق الأفرع الرئيسية والجيوش الميدانية والمناطق العسكرية بالتنسيق مع مديريات التضامن الإجتماعى والجمعيات الأهلية التى تدخل فى نطاق المسئولية.

محمد صلاح وميسى فى التشكيل المثإلى لذهاب نصف نهائى دورى ابطال أوروبا

كشف موقع "sofascore" العالمى المتخصص فى إحصائيات كرة القدم عن التشكيلة المثالية لمرحلة الذهاب فى الدور نصف النهائى بمسابقة دورى ابطال أوروبا.

نابى كيتا يغيب عن ليفربول حتى نهاية الموسم بعد إصابته أمام برشلونة

يغيب الغينى نابى كيتا، لاعب خط وسط ليفربول الإنجليزى حتى نهاية الموسم، بعد الإصابة التى تعرض لها ضد برشلونة، فى المباراة التى جمعت ألفريقين مساء أمس، الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا وانتهت بفوز البارسا بثلاثية نظيفة.

التجارة: إنشاء فرع جديد للمطابع الأميرية بالعاصمة الإدارية بأحدث تكنولوجيا

أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تطوير المطابع الأميرية لتواكب أحدث التكنولوجيات العالمية فى مجال الطباعة من خلال إدخال نظم الطباعة الحديثة واستخدام أحدث آلات الطباعة ونقل التكنولوجيات والتقنيات المتطورة المطبقة فى قطاع الطباعة والنشر، مشيرًا إلى أن المطابع الأميرية لعبت دوراً رئيسياً فى إرساء نهضة فكرية وحضارية بالمجتمع المصرى وساهمت فى الحفاظ على تاريخ نهضة مصر الحديثة.

الجان المصرى بالملاعب الإنجليزية.. محمد صلاح فى حوار لـ"بليتشير ريبورت": تسريحة شعرى Sexy .. أحب كرة السلة وأتابع ستيفن كارى.. اتهامى بالتمثيل بركلات الجزاء خاطئ.. وأفضل التتويج بالدورى من أجل الجماهير.. فيديو

محمد صلاح هو لاعب كرة قدم فوق العادة، والنجم المصرى الدولى المحترف فى صفوف نادى ليفربول الإنجليزى، دائمًا ما يخطف الأضواء من الجميع فى أغلب الظروف داخل الملعب وخارجه، لما يتمتع به من حب لدى ملايين الجماهير العربية والإنجليزية، بل وجماهير الساحرة المستديرة فى كثير من البلدان الأخرى.

صور.. "تنمية المشروعات" شريك فى قصة نجاح جديدة بالغربية.. عادل القاضى حصل على تمويل بـ25 ألف لمشروع تجارة مواد غذائية.. ويؤكد: قروض الجهاز ساعدتنى فى توسيع نشاطى رغم بدايتى من الصفر

يواصل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى محافظة الغربية، مسلسل نجاحاته من خلال تمويل مشروعات للشباب، وتقديم الدعم المادى اللازم لهم، مما يساهم فى زيادة الإنتاج المحلى فضلا عن توفير فرص عمل للشباب، وحثهم على عدم انتظار الوظائف الحكومية أو القطاع الخاص، والتوجه إلى صناديق الجهاز المنتشرة بالمحافظات، والحصول على التمويلات والدعم ألفنى لإقامة مشروعات وتوفير فرص عمل بتلك المناطق.