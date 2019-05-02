مقتل وإصابة 5 أشخاص جراء اعتداء مجموعات إرهابية على ريف جبلة باللاذقية

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قتل شخص وأصيب 4 آخرون اليوم /الخميس/؛ جراء استهداف المجموعات الإرهابية المنتشرة فى منطقة خفض التصعيد فى إدلب بالصواريخ، محيط مدينة جبلة فى ريف اللاذقية الواقعة شمال غرب سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن المجموعات الإرهابية المنتشرة فى محافظة إدلب وأقصى الريف الشمالى فى اللاذقية استهدفوا بالصواريخ قرية بخضرمو بريف مدينة جبلة، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية في المنازل.

فيما ردت وحدة من الجيش السوري على مصدر الاعتداء بضربات أسفرت عن تدمير منصات إطلاق صواريخ وإيقاع خسائر في صفوف الإرهابيين.