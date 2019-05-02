video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 02 مايو 2019 04:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مصادر : 500 مليون جنيه تكلفة مبدئية لتطوير 351 عقارا تاريخيا بالقاهرة

الخميس، 02 مايو 2019 03:00 ص
مصادر : 500 مليون جنيه تكلفة مبدئية لتطوير 351 عقارا تاريخيا بالقاهرة باسل الحينى رئيس القابضة للتأمين
كتب عبد الحليم سالم
إضافة تعليق
كشفت مصادر بقطاع الأعمال العام ، أن التكلفة المبدئية لتطوير351 عقارا تاريخيا بالقاهرة ستصل لنحو 500 مليون جنيه وتتضمن فقط المداخل والواجهات والسلالم.
 
وأضافت المصادر لـ" اليوم السابع" أن العقارات التى تتبع شركة مصر لإدارة الاصول العقارية ، إحدى شركات القابضة للتأمين البالغة نحو 351 عقارا  تواجه  مشكلات تتعلق بتمويل أعمال الصيانة والتطوير ،ولا سيما أن أغلبها مستأجرة ،وعليها نزاعات قانونية كما أن شاغلى الوحدات السكنية لا يقومون بأعمال الصيانة وليس لدى اغلبهم دوافع للمساهمة فى تحمل نفقات التطوير  خاصة أن عددا كبيرا منهم شاغل للوحدات على الورق.
 
 
وأكدت المصادر أن شركة مصر لإدارة الأصول العقارية قادرة على تنفيذ اعمال الصيانة شريطة توفر التمويل من الحكومة فى ظل الأوضاع المالية للشركة.
 
وتدرس الحكومة الاستعانة بشركة عالمية لتنفيذ اعمال الصيانة على نفقتها بغض النظر عن مساهمة شاغلى العقارات من عدمه حرصا على حمايتها وصيانتها.
وسبق خلال المنتدى وخلال زيارة الرئيس الفرنسى ماكرون ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسى تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة مصر القابضة للتأمين و شركة Cerway الفرنسية لتحسين الجودة البيئية لمشروعات ترميم المبانى بمركز مدينة القاهرة.
 
 
وقال باسل الحينى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين إن الشركة الفرنسية من أكبر الشركات العالمية التى تؤهل المبانى لتكون صديقة للبيئة، ومذكرة التفاهم تهدف لدراسة إمكانية التعاون مع الشركة الفرنسية بالنسبة للمبانى التاريخية المملوكة لمجموعة مصر القابضة للتأمين، فى إطار حرص الشركة القابضة على تنمية محفظتها العقارية ذات الطابع المعمارى المتميز.
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الاستثمار: قرار البنك الدولى بمد إطار الشراكة مع مصر يهدف زيادة فرص العمل

سحر نصر تشهد توقيع الهيئة الهندسية و"أوراسكوم-المقاولون العرب" عقد محطة بحر البقر

العقارات التاريخية

القابضة للتامين

باسل الحينى

مصر لادارة الاصول




لا تفوتك
برشلونة ضد ليفربول.. كلوب: مباراة البارسا الأفضل لنا هذا الموسم

برشلونة ضد ليفربول.. كلوب: مباراة البارسا الأفضل لنا هذا الموسم

"الأعلى للآثار" يكشف تفاصيل واقعة تسلق شاب للهرم الأكبر

"الأعلى للآثار" يكشف تفاصيل واقعة تسلق شاب للهرم الأكبر

إقالة وزير الدفاع البريطانى على خلفية تسريبات تتعلق بالأمن القومى

إقالة وزير الدفاع البريطانى على خلفية تسريبات تتعلق بالأمن القومى

وزير التموين: استلام 53 ألف طن قمح محلى و 14 مليار للتوريد من المزارعين

وزير التموين: استلام 53 ألف طن قمح محلى و 14 مليار للتوريد من المزارعين

لأولياء الأمور.. تعرف على مصروفات وسن القبول بالمدارس اليابانية × 11معلومة

لأولياء الأمور.. تعرف على مصروفات وسن القبول بالمدارس اليابانية × 11معلومة

الأوقاف تخصص 221 مسجدا للاعتكاف و152 للصلاة بجزء كامل فى القاهرة

الأوقاف تخصص 221 مسجدا للاعتكاف و152 للصلاة بجزء كامل فى القاهرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة