مصادر : 500 مليون جنيه تكلفة مبدئية لتطوير 351 عقارا تاريخيا بالقاهرة

وأضافت المصادر لـ" اليوم السابع" أن العقارات التى تتبع شركة مصر لإدارة الاصول العقارية ، إحدى شركات القابضة للتأمين البالغة نحو 351 عقارا تواجه مشكلات تتعلق بتمويل أعمال الصيانة والتطوير ،ولا سيما أن أغلبها مستأجرة ،وعليها نزاعات قانونية كما أن شاغلى الوحدات السكنية لا يقومون بأعمال الصيانة وليس لدى اغلبهم دوافع للمساهمة فى تحمل نفقات التطوير خاصة أن عددا كبيرا منهم شاغل للوحدات على الورق.

وأكدت المصادر أن شركة مصر لإدارة الأصول العقارية قادرة على تنفيذ اعمال الصيانة شريطة توفر التمويل من الحكومة فى ظل الأوضاع المالية للشركة.

وتدرس الحكومة الاستعانة بشركة عالمية لتنفيذ اعمال الصيانة على نفقتها بغض النظر عن مساهمة شاغلى العقارات من عدمه حرصا على حمايتها وصيانتها.

وسبق خلال المنتدى وخلال زيارة الرئيس الفرنسى ماكرون ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسى تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة مصر القابضة للتأمين و شركة Cerway الفرنسية لتحسين الجودة البيئية لمشروعات ترميم المبانى بمركز مدينة القاهرة.

وقال باسل الحينى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين إن الشركة الفرنسية من أكبر الشركات العالمية التى تؤهل المبانى لتكون صديقة للبيئة، ومذكرة التفاهم تهدف لدراسة إمكانية التعاون مع الشركة الفرنسية بالنسبة للمبانى التاريخية المملوكة لمجموعة مصر القابضة للتأمين، فى إطار حرص الشركة القابضة على تنمية محفظتها العقارية ذات الطابع المعمارى المتميز.