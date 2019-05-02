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محافظ قنا: رصد حشرات غريبة ببعض القرى واتخاذ إجراءات فورية

الخميس، 02 مايو 2019 07:04 م
محافظ قنا: رصد حشرات غريبة ببعض القرى واتخاذ إجراءات فورية اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا
قنا - وائل محمد
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أكد اللواء عبدالحميد الهجان ، محافظ قنا، أنه تم رصد بعض الحشرات الغريبة ببعض قري المحافظة، مؤكدا أن الجهات المعنية بالمحافظة قامت باتخاذ بعض الاجراءات الفورية حيالها.

وقال محافظ قنا ، أن إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الصحة ، قامت بتفعيل المكافحة المتكاملة وتشغيل أجهزة الرذاذ صباحا وأجهزة الضباب مساءا  بمركز نجع حمادي ، شملت مناطق (نجع عايد – الهيشة – اولاد نجم التمة – أولاد نجم الحفناوية – اولاد نجم بهجورة – الشرقي بهجورة – الخضيرات – ساحل البقيلي ) وذلك طبقا للبلاغات الواردة لغرفة العمليات بوجود حشرات غريبة بتلك المناطق.

وأضاف المحافظ ، أن مديرية الزراعة قامت بأخذ عينات من تلك الحشرات وإرسالها إلي مركز البحوث الزراعية لمعرفة نوعها والطرق العلمية للقضاء عليها ، مشددا علي استمرار أعمال المكافحة المتكاملة بكافة المناطق التي تظهر بها تلك الحشرات الغريبة، وأصدر المحافظ ، تعليماته بتوجيه غرف العمليات بالوحدات المحلية لرصد أي شكاوي من قبل المواطنين والاخطار الفوري لغرفة العمليات الرئيسية للإدارة العامة للازمات والكوارث بالمحافظة لاتخاذ الاجراءات اللازمة .



 


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