محافظ قنا: رصد حشرات غريبة ببعض القرى واتخاذ إجراءات فورية

قنا - وائل محمد

أكد اللواء عبدالحميد الهجان ، محافظ قنا، أنه تم رصد بعض الحشرات الغريبة ببعض قري المحافظة، مؤكدا أن الجهات المعنية بالمحافظة قامت باتخاذ بعض الاجراءات الفورية حيالها.



وقال محافظ قنا ، أن إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الصحة ، قامت بتفعيل المكافحة المتكاملة وتشغيل أجهزة الرذاذ صباحا وأجهزة الضباب مساءا بمركز نجع حمادي ، شملت مناطق (نجع عايد – الهيشة – اولاد نجم التمة – أولاد نجم الحفناوية – اولاد نجم بهجورة – الشرقي بهجورة – الخضيرات – ساحل البقيلي ) وذلك طبقا للبلاغات الواردة لغرفة العمليات بوجود حشرات غريبة بتلك المناطق.



وأضاف المحافظ ، أن مديرية الزراعة قامت بأخذ عينات من تلك الحشرات وإرسالها إلي مركز البحوث الزراعية لمعرفة نوعها والطرق العلمية للقضاء عليها ، مشددا علي استمرار أعمال المكافحة المتكاملة بكافة المناطق التي تظهر بها تلك الحشرات الغريبة، وأصدر المحافظ ، تعليماته بتوجيه غرف العمليات بالوحدات المحلية لرصد أي شكاوي من قبل المواطنين والاخطار الفوري لغرفة العمليات الرئيسية للإدارة العامة للازمات والكوارث بالمحافظة لاتخاذ الاجراءات اللازمة .







