video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 02 مايو 2019 08:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو .. معهد البحوث الفلكية : 6 لجان لرصد هلال شهر رمضان الكريم

الخميس، 02 مايو 2019 07:48 م
فيديو .. معهد البحوث الفلكية : 6 لجان لرصد هلال شهر رمضان الكريم مرصد معهد الفلك - أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

أكد الدكتور محمد صميدة ، وكيل معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن استطلاع الشهور الهجرية، يتم من خلال مجموعة من اللجان بالتنسيق مع دار الإفتاء وهيئة المساحة .

وقال صميدة ،  فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع " ، أن المعهد استعد بـ 6 لجان لاستطلاع هلال شهر رمضان الكريم ، موضحا أن اللجان سيتم إرسالها لمحافظات الفيوم وقنا وسوهاج ومطروح وأسوان والواحات ، لرصد وتتبع الهلال وإعطاء البيانات الوافية لمفتى الجمهورية حتى يتثنى له احكم ببداية الشهر العربى من عدمه .

 
وأشار وكيل معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إلى أن المعهد يصدر دليلى فلكى يوزع على كل الهيئات والمصالح الحكومية والسفارات وغيرها .
 
ويولد هلال شهر رمضان المعظم فلكيا مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الدقيقة السادسة وأربعين بتوقيت القاهرة المحلى يوم الأحد الموافق 5 مايو المقبل وهو يوم الرؤية.


وطبقا للحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، تحت رعاية الدكتور جاد القاضى ، رئيس معهد الفلك،  فيبقى الهلال الجديد فى سماء مكة المكرمة والقاهرة 33 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم "يوم الرؤية" .


وأشارت الحسابات الفلكية أن الهلال الجديد يبقى فى سماء  محافظات مصر العربية لمدد تتراوح بين 33  و 34 دقيقة، أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين 27 و 42 دقيقة ، وكشفت الحسابات الفلكية، أنه بذلك تكون غرة شهر رمضان المعظم لعام 1440 هجريا فلكيا يوم الإثنين 6 مايو المقبل.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأرصاد: موجة حارة ذروتها أول يوم رمضان والعظمى بالقاهرة تصل 37 درجة

الفلك

البحوث الفلكيه

معهد الفلك

شهر رمضان

هلال رمضان

لجان استطلاع

استطلاع الهلال




لا تفوتك
الحكومة تنفى 13 شائعة فى أسبوع.. تعرف عليها

الحكومة تنفى 13 شائعة فى أسبوع.. تعرف عليها

"التموين" تعلن توفير 400 طن لحوم أضاحى لصالح وزارة الأوقاف

"التموين" تعلن توفير 400 طن لحوم أضاحى لصالح وزارة الأوقاف

بشرة خير.. كندا ترفع مؤشر السفر إلى مصر وتخرجها من "دائرة الخطر".. حذف منطقتين من قائمة المحظورات على الكنديين.. وسفير مصر: القرارات ترجمة لحالة الاستقرار التى تعيشها الدولة المصرية

بشرة خير.. كندا ترفع مؤشر السفر إلى مصر وتخرجها من "دائرة الخطر".. حذف منطقتين من قائمة المحظورات على الكنديين.. وسفير مصر: القرارات ترجمة لحالة الاستقرار التى تعيشها الدولة المصرية

أسعار تذاكر بطولة الأمم الأفريقية فى عيون النواب.. عضو بلجنة الخطة: فى المتناول وبندفع أكتر بالسينما.. حسين عشماوى: دفعنا أكتر من 500 دولار فى مباريات كأس العالم.. واجتماع مرتقب للوزير بالمجلس للاستماع لرؤيته

أسعار تذاكر بطولة الأمم الأفريقية فى عيون النواب.. عضو بلجنة الخطة: فى المتناول وبندفع أكتر بالسينما.. حسين عشماوى: دفعنا أكتر من 500 دولار فى مباريات كأس العالم.. واجتماع مرتقب للوزير بالمجلس للاستماع لرؤيته

التعليم تنشر فيديو يوضح كيفية الوصول للإجابة الصحيحة فى امتحان أولى ثانوى

التعليم تنشر فيديو يوضح كيفية الوصول للإجابة الصحيحة فى امتحان أولى ثانوى

صور.. المكسيكيون يحتفلون بـ"يوم الحمار الوطنى"

صور.. المكسيكيون يحتفلون بـ"يوم الحمار الوطنى"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة