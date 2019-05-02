فيديو .. معهد البحوث الفلكية : 6 لجان لرصد هلال شهر رمضان الكريم

كتب محمود راغب

أكد الدكتور محمد صميدة ، وكيل معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن استطلاع الشهور الهجرية، يتم من خلال مجموعة من اللجان بالتنسيق مع دار الإفتاء وهيئة المساحة .

وقال صميدة ، فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع " ، أن المعهد استعد بـ 6 لجان لاستطلاع هلال شهر رمضان الكريم ، موضحا أن اللجان سيتم إرسالها لمحافظات الفيوم وقنا وسوهاج ومطروح وأسوان والواحات ، لرصد وتتبع الهلال وإعطاء البيانات الوافية لمفتى الجمهورية حتى يتثنى له احكم ببداية الشهر العربى من عدمه .





وأشار وكيل معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إلى أن المعهد يصدر دليلى فلكى يوزع على كل الهيئات والمصالح الحكومية والسفارات وغيرها .



ويولد هلال شهر رمضان المعظم فلكيا مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الدقيقة السادسة وأربعين بتوقيت القاهرة المحلى يوم الأحد الموافق 5 مايو المقبل وهو يوم الرؤية.





وطبقا للحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، تحت رعاية الدكتور جاد القاضى ، رئيس معهد الفلك، فيبقى الهلال الجديد فى سماء مكة المكرمة والقاهرة 33 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم "يوم الرؤية" .





وأشارت الحسابات الفلكية أن الهلال الجديد يبقى فى سماء محافظات مصر العربية لمدد تتراوح بين 33 و 34 دقيقة، أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين 27 و 42 دقيقة ، وكشفت الحسابات الفلكية، أنه بذلك تكون غرة شهر رمضان المعظم لعام 1440 هجريا فلكيا يوم الإثنين 6 مايو المقبل.